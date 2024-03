A- A+

Sport Sport informa que mais de 24 mil ingressos foram vendidos para duelo com o Santa Cruz Segundo jogo da semifinal do Pernambucano acontece apenas no próximo sábado (16)

A torcida do Sport está disposta a bater o recorde de público da Arena de Pernambuco, no próximo sábado (16). Na noite desta segunda-feira (11), o Leão divulgou que 24.624 ingressos já foram vendidos para o Clássico das Multidões, válido pela semifinal do Campeonato Pernambucano.

De acordo com o Sport, quatro setores do estádio localizado em São Lourenço da Mata já foram esgotados: Sul Superior, Norte Superior, Leste Inferior e Sul Inferior. A comercialização das entradas teve início na tarde desta segunda, com valores a partir de R$ 15. Os ingressos podem ser comprados na plataforma oficial do clube.

Com a quantidade de bilhetes vendidos no primeiro dia, a tendência é que a partida entre Sport e Santa Cruz, na Arena, receba o maior público de um jogo de futebol no Estado nesta temporada. O maior registro foi feito no último sábado (9). No duelo de ida das semifinais, 35.601 tricolores compareceram ao Arruda.

Além do maior público do ano, outra marca pode ser batida no final de semana: a de mais torcedores na Arena de Pernambuco em partida entre clubes. O recorde, inclusive, pertence à torcida rubro-negra. Na final da Copa do Nordeste de 2022, contra o Fortaleza, 42.544 torcedores estiveram presentes no estádio da Copa. Por seleções, Brasil 2x2 Uruguai, pelas Eliminatórias, em 2016, recebeu 45.010 espectadores.

