Sport informa que vai recorrer de nova punição do STJD

Após ser punido, nesta sexta-feira (16), pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em decorrência da confusão entre torcedores rubro-negros e cearenses no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, no Castelão, o Sport afirmou, no início da noite, que irá recorrer da decisão. Segundo o clube, o departamento jurídico "aguarda apenas a publicação oficial para acionar o recurso".

O Sport afirma ter ficado "surpresa com a discrepância das penas entre os clubes envolvidos". Durante o julgamento no Rio de Janeiro, o Rubro-negro foi representado pelo advogado Osvaldo Sestário.

Por conta da confusão nas arquibancadas do Castelão, no dia 19 de abril, o Sport foi punido pelo STJD com multa de R$ 75 mil e seis jogos sem presença de torcida visitante. O Ceará, por sua vez, foi penalizado apenas com R$ 5 mil.

A diretoria rubro-negra ainda alega que o clube teve prejuízo financeiro de aproximadamente R$ 5 milhões da última vez em que foi punido pelo STJD. Por causa da invasão da torcida ao gramado da Ilha, contra o Vasco, ano passado, o Leão teve que cumprir três jogos sem público e outros três sem renda, além de ter que pagar R$ 150 mil em sanções desta natureza.

