A- A+

Sport Sport informa venda do goleiro Aranha para o Palmeiras Jovem de 18 anos já estava no clube paulista por empréstimo

O Sport anunciou, na noite desta quinta-feira (3), a venda do goleiro Aranha de forma definitiva para o Palmeiras, após empréstimo de um ano. O clube paulista adquiriu 60% dos direitos econômicos do jovem de 18 anos. O Rubro-negro, por sua vez, permanece com 40% da fatia.

Na negociação entre Sport e Palmeiras pelo empréstimo de Aranha ano passado, ficou determinado que o Verdão teria que desembolsar R$ 800 mil para comprar 60% do passe do goleiro.

De acordo com o Sport, o arqueiro poderia ter saído de graça ainda no ano passado. Isso porque o Rubro-negro não tinha vínculo profissional com o atleta, além do clube não possuir Certificado de Clube Formador (CCF) - algo obtido recentemente. Ainda assim, a diretoria leonina negociou com o Verdão para que houvesse compensação financeira pela saída do jogador.

Aranha havia chegado ao Sport no começo de 2022, após se destacar pelo Santa Cruz, então com 16 anos. Ao assumir a titularidade no Leão, foi destaque na Copa do Brasil da categoria no ano passado.

Veja também

Crossfit Crossfit Games: confira os desempenhos dos brasileiros nesta quinta-feira (03)