Com lote promocional, Sport abre venda de ingressos para jogo contra Corinthians
Rubro-negro recebe o time paulista no domingo (21), às 17h30, pela 24ª rodada do Brasileiro
O Sport iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Corinthians, marcada para o próximo domingo (21), às 17h30, na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A comercialização teve começo às 10h desta quarta-feira (17).
Até às 17h desta sexta-feira (19), os rubro-negros poderão adquirir o bilhete com valor promocional, a partir de R$ 20. No dia da partida, os valores retornam ao preço padrão. Os ingressos podem ser comprados através deste link.
Neste primeiro momento, a venda é exclusiva para sócios dos planos Sócio 87, Patrimonial 87, Patrimonial Rubro-Negro, Remido, Benemérito, Subscritor e Proprietário. Ainda nesta quarta, a partir das 13h, os associados do plano Rubro-negro também poderá adquirir sua entrada.
As vendas se estendem aos sócios Leão e Leão de Todos a partir das 15h. Uma hora depois, os ingressos estarão disponíveis para o público geral. Já a venda para a torcida visitante inicia também às 16h.
Gratuidade para crianças
A idade limite de gratuidade para crianças vai até 07 anos e 11 meses, mediante apresentação de documentação comprobatória no acesso à Ilha do Retiro.
Sport no campeonato
O Sport vai tentar, contra o Corinthians, sua primeira vitória na condição de mandante nesta edição do Campeonato Brasileiro. O Leão é o lanterna, com 11 pontos, e soma apenas um triunfo na competição: sobre o Grêmio, por 1x0, em Porto Alegre.
Confira os valores dos ingressos
Promocional - até às 17h da sexta-feira (19)
Cadeira Central: R$ 70
Assento Especial: R$ 40
Cadeira Ampliação: R$ 50
Sociais: R$ 30
Arquibancada Sede: R$ 20
Arquibancada Frontal: R$ 30
até às 17h da sexta-feira (19)
Sócio
Cadeiras Central: R$ 80
Assento Especial: R$ 50
Cadeiras Ampliação: R$ 70
Sociais: R$ 50
Arquibancada Frontal: R$ 50
Sede: R$ 100
Não sócio
Cadeiras Central: R$ 160
Assento Especial: R$ 100
Cadeiras Ampliação: R$ 140
Arquibancada Frontal: R$ 100
Arquibancada Sede: R$ 200
Ilha Lounge: R$ 180
Proprietário
Cadeiras Central: R$ 70
Cadeiras Ampliação: R$ 70
Proprietário e sócio
Cadeiras Central: R$ 50
Cadeiras Ampliação: R$ 50
Visitante
Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 200 (inteira) / R$ 100 (meia)