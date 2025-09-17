A- A+

Futebol Com lote promocional, Sport abre venda de ingressos para jogo contra Corinthians Rubro-negro recebe o time paulista no domingo (21), às 17h30, pela 24ª rodada do Brasileiro

O Sport iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Corinthians, marcada para o próximo domingo (21), às 17h30, na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A comercialização teve começo às 10h desta quarta-feira (17).

Até às 17h desta sexta-feira (19), os rubro-negros poderão adquirir o bilhete com valor promocional, a partir de R$ 20. No dia da partida, os valores retornam ao preço padrão. Os ingressos podem ser comprados através deste link.

Neste primeiro momento, a venda é exclusiva para sócios dos planos Sócio 87, Patrimonial 87, Patrimonial Rubro-Negro, Remido, Benemérito, Subscritor e Proprietário. Ainda nesta quarta, a partir das 13h, os associados do plano Rubro-negro também poderá adquirir sua entrada.

As vendas se estendem aos sócios Leão e Leão de Todos a partir das 15h. Uma hora depois, os ingressos estarão disponíveis para o público geral. Já a venda para a torcida visitante inicia também às 16h.

Gratuidade para crianças

A idade limite de gratuidade para crianças vai até 07 anos e 11 meses, mediante apresentação de documentação comprobatória no acesso à Ilha do Retiro.

Sport no campeonato

O Sport vai tentar, contra o Corinthians, sua primeira vitória na condição de mandante nesta edição do Campeonato Brasileiro. O Leão é o lanterna, com 11 pontos, e soma apenas um triunfo na competição: sobre o Grêmio, por 1x0, em Porto Alegre.

Confira os valores dos ingressos

Promocional - até às 17h da sexta-feira (19)

Cadeira Central: R$ 70

Assento Especial: R$ 40

Cadeira Ampliação: R$ 50

Sociais: R$ 30

Arquibancada Sede: R$ 20

Arquibancada Frontal: R$ 30

até às 17h da sexta-feira (19)

Sócio

Cadeiras Central: R$ 80

Assento Especial: R$ 50

Cadeiras Ampliação: R$ 70

Sociais: R$ 50

Arquibancada Frontal: R$ 50

Sede: R$ 100



Não sócio

Cadeiras Central: R$ 160

Assento Especial: R$ 100

Cadeiras Ampliação: R$ 140

Arquibancada Frontal: R$ 100

Arquibancada Sede: R$ 200

Ilha Lounge: R$ 180



Proprietário

Cadeiras Central: R$ 70

Cadeiras Ampliação: R$ 70



Proprietário e sócio

Cadeiras Central: R$ 50

Cadeiras Ampliação: R$ 50



Visitante

Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 200 (inteira) / R$ 100 (meia)

