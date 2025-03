A- A+

Sport Sport anuncia 18 mil ingressos vendidos para final do Pernambucano contra o Retrô Partida será realizada às 21h30 desta quarta-feira (2), na Ilha do Retiro

Passado o empate com o São Paulo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Sport volta a focar no Campeonato Pernambucano. Nesta quarta-feira (2), o Leão recebe o Retrô pelo duelo de volta da decisão, às 21h30, na Ilha do Retiro. Para o confronto, o clube divulgou que 18 mil bilhetes foram vendidos.

Ao todo, 26.345 ingressos foram colocados à venda - atual capacidade máxima liberada. As entradas estão sendo comercializadas exclusivamente através do site oficial do clube. Vale lembrar que o cadastramento da biometria facial é obrigatório para que o torcedor tenha acesso a qualquer setor da Ilha.

Vale lembrar que para a partida, a Arquibancada Sede será reaberta para o público geral. Durante o mês de março, o espaço esteve destinado apenas para mulheres e crianças de até 12 anos, em ação voltada para o mês da mulher.

No embate de ida, na Arena de Pernambuco, o Sport venceu o Retrô por 3x2. Neste meio de semana, o Rubro-negro pode até empatar que fica com o 45º título estadual de sua história. Se perder por um gol de diferença, a final será decidida nos pênaltis.

Sócio

Cadeiras Central: R$ 80

Cadeiras Ampliação: R$ 70

Assento Especial: R$ 60

Sociais: R$ 50

Arquibancada Frontal: R$ 50

Arquibancada Sede: R$ 30



Não sócio

Cadeiras Central: R$ 160

Cadeiras Ampliação: R$ 140

Assento Especial: R$ 120

Arquibancada Frontal: R$ 100

Arquibancada Sede: R$ 60

Ilha Lounge: R$ 220

Proprietário

Cadeiras Central: R$ 100

Cadeiras Ampliação: R$ 100

Assento Especial: R$ 100

Proprietário e sócio

Cadeiras Central: R$ 50

Cadeiras Ampliação: R$ 50

Assento Especial: R$ 50

Visitante

Arquibancada Placar: R$ 60 (inteira)/R$ 30 (meia)

