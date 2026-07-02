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Sport Sport inicia conversas com Botafogo para contratar Diego Hernández Leão já formalizou proposta para o meia que estava no Remo por empréstimo

O Sport se movimenta no mercado para reforçar a equipe de olho na sequência da Série B. A bola da vez na Ilha do Retiro é o meia Diego Hernández, que estava no Remo e pertence ao Botafogo.

O clube pernambucano iniciou conversas com o staff do jogador e com o Glorioso nos últimos dias. Inclusive, uma proposta já foi feita por parte da cúpula leonina. A informação foi divulgada pelo ge e confirmada pela Folha de Pernambuco no fim da manhã desta quinta-feira (2).

Hernández estava no Remo desde o ano passado, onde foi peça-chave do acesso da equipe paraense à elite do futebol brasileiro. Neste ano, acabou perdendo espaço e deixou o time do Norte do Brasil de forma oficial na última terça-feira (30), quando encerrou o seu contrato.

Fora dos planos do Botafogo, Hernández, no entanto, não tem só o Sport como interessado no seu futebol. No mês passado, o agente do atleta, Javier Modernell, afirmou em entrevista ao programa uruguaio "La Mañana del Fútbol“, do “El Espectador Deportes“, que vinha conversando com o Peñarol para um retorno de Diego para o clube onde foi revelado.

A favor do Sport, pesa o fato de um acordo com os cariocas na época da venda do zagueiro Riquelme, em 2025. Na oportunidade, o Leão ficou com o direito de receber dois jogadores do elenco botafoguense.

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