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Inclusão Sport inicia projeto Torcedor Nota 10 com visita de 200 estudantes da rede pública de Jaboatão Alunos de escola do bairro de Prazeres acompanharam a vitória sobre a Ponte Preta na Ilha do Retiro na última quinta-feira (10)

Torcedores mirins do Sport viveram uma noite especial, na última quinta-feira (10), durante a vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta pela Série B.

Além de comemorar o triunfo do time, cerca de 200 estudantes da Escola Municipal Vereador Antônio Januário, localizada no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, puderam vivenciar uma experiência especial na Ilha do Retiro.



A iniciativa faz parte do projeto Torcedor Nota 10, desenvolvido pelo clube e que tem o objetivo de unir educação, inclusão e o incentivo ao esporte para alunos da rede pública de ensino.

Durante o momento, os alunos foram recepcionados pelos mascotes Léo e Nina e encaminhados para o setor de cadeiras de ampliação. Além de acompanhar o jogo nas arquibancadas, os alunos receberam kits com lanches e brindes.

A emoção de pisar no estádio pela primeira vez tomou conta dos jovens. Para Brayan Rosas, de 11 anos, a noite teve um gosto ainda mais especial por estar com a família.

“Eu sempre sonhei em ver um jogo do Sport bem de pertinho. Estar aqui na Ilha pela primeira vez, sentindo essa energia da torcida e ainda ao lado da minha mãe, Edlane, e da minha irmã, Dysyrrê, é um momento que eu nunca mais vou esquecer na minha vida!”, disse Brayan.

Quem também não escondeu o encantamento foi João Victor, de 14 anos, que ficou impressionado com o clima da Ilha do Retiro.

“Ver o estádio lotado e o gramado tão perto assim da gente é bem diferente de assistir pela televisão. A festa da torcida é incrível e estou aproveitando cada minuto dessa oportunidade única", afirmou João Victor.

Projetando a sequência do projeto e o desejo de levar a experiência a mais estudantes do estado, o presidente Matheus Souto Maior destacou os próximos passos da ação.

“Essa é apenas a primeira de muitas edições. Teremos novas oportunidades nos próximos jogos aqui na Ilha e a nossa expectativa é ampliar o Torcedor Nota 10 para outros municípios pernambucanos, trazendo cada vez mais estudantes e famílias para sentirem essa vivência no estádio”, disse o mandatário.

Ao ver a ocupação da iniciativa nas arquibancadas da Ilha e vivenciando a experiência de perto na vitória rubro-negra, o atacante Chrystian Barletta cumprimentou os estudantes antes do início da partida.

“Antes do jogo eu fui lá falar com eles. Eu fico muito feliz, consegui comparecer lá na escola e hoje vi eles aqui, nesse projeto tão importante. Só agradecer pelo carinho e parabenizar que eles conseguiram vir assistir ao jogo. Muito feliz com isso”, comemorou o atacante.

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