Futebol Sport inicia reforma do primeiro andar da sede da Ilha Primeira etapa da obra marca a montagem dos escoramentos e a desmontagem da cobertura existente

O Sport iniciou nesta semana a reforma do primeiro andar da sede na Ilha do Retiro, após obter a liberação necessária por parte da Prefeitura do Recife.



“Demos início à obra de forma célere ao alvará, já que vínhamos trabalhando junto à empresa contratada para que pudéssemos colocar a mão na massa tão logo conseguíssemos a permissão oficial”, iniciou Bruna Scarano, coordenadora de patrimônio do clube.

“Trata-se de uma obra importante, sensível, pela magnitude, pela importância histórica, por se entrelaçar à história do Sport. Agora é trabalhar firme para podermos concluir mais uma requalificação e valorização do patrimônio do clube”, acrescentou.

Esta primeira etapa da obra marca a montagem dos escoramentos e a desmontagem da cobertura existente, cujos materiais não fabricam-se mais.

Segundo o Sport, “a estrutura será integralmente trocada e a nova será composta por materiais modernos, mantendo, por sua vez, características semelhantes à estrutura anterior, sem acréscimos ou ampliação da ocupação existente, conforme parecer técnico da Prefeitura, já que trata-se de um patrimônio tombado”.

