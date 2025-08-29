Sex, 29 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta29/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Sport inicia reforma do primeiro andar da sede da Ilha

Primeira etapa da obra marca a montagem dos escoramentos e a desmontagem da cobertura existente

Reportar Erro
Reforma na Ilha do RetiroReforma na Ilha do Retiro - Foto: Divulgação

O Sport iniciou nesta semana a reforma do primeiro andar da sede na Ilha do Retiro, após obter a liberação necessária por parte da Prefeitura do Recife.
 

Leia também

• De olho no Vasco, Derik Lacerda mira primeira vitória do Sport em casa: "incômodo para a gente"

• Sport encerra negociações com Al-Jazira e Rodrigo Atencio segue no clube

“Demos início à obra de forma célere ao alvará, já que vínhamos trabalhando junto à empresa contratada para que pudéssemos colocar a mão na massa tão logo conseguíssemos a permissão oficial”, iniciou Bruna Scarano, coordenadora de patrimônio do clube.

“Trata-se de uma obra importante, sensível, pela magnitude, pela importância histórica, por se entrelaçar à história do Sport. Agora é trabalhar firme para podermos concluir mais uma requalificação e valorização do patrimônio do clube”, acrescentou.

Esta primeira etapa da obra marca a montagem dos escoramentos e a desmontagem da cobertura existente, cujos materiais não fabricam-se mais. 

Segundo o Sport, “a estrutura será integralmente trocada e a nova será composta por materiais modernos, mantendo, por sua vez, características semelhantes à estrutura anterior, sem acréscimos ou ampliação da ocupação existente, conforme parecer técnico da Prefeitura, já que trata-se de um patrimônio tombado”. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter