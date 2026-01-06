A- A+

Futebol Sport inicia revitalização dos gramados da Ilha do Retiro e do CT Segundo o clube, a meta é que na estreia do Leão em casa na temporada, no dia 14 de janeiro, contra o Retrô, o gramado já deve estar com uma boa jogabilidade

O Sport deu início ao processo de revitalização dos gramados da Ilha do Retiro e do Centro de Treinamento José de Andrade Médicis. De acordo com o Gerente de Operações do Leão, Carlos Vagetti, a meta é que o campo esteja já em boas condições de jogo no dia 14 de janeiro, na estreia do time rubro-negro em casa, contra o Retrô, pelo Campeonato Pernambucano.



“O início do trabalho começou pelo corte vertical da grama, que é uma parte muito importante do processo, porque essa ação dá nova vida a grama e faz um bom trabalho de retirar a camada vegetal. Depois dessa etapa, a gente faz um trabalho de descompactação, que consiste em perfurar o solo, assim criando espaços para que essa grama cresça novamente e com isso provoque a formação de uma camada nova, mais uniforme, viva e verde”, explicou.

Ainda segundo Vagetti, dentre as ações também estão iniciativas para agir na questão da retenção de água. “No que diz respeito a alagamentos, esse processo de remoção dos colchões por meio do corte vertical, seguido da descompactação, auxilia o funcionamento da drenagem e previne a formação de poças, pois há menos material vegetal entre a superfície da grama e a base do solo”, apontou.

No CT, os trabalhos devem durar um mês, com foco também na revitalização do solo.

“A gente deve começar com esse trabalho no CT ainda nesta semana e, ao todo, deve durar cerca de 30 dias. Aqui no CT, além do cuidado com a grama, a gente vai realizar uma revitalização do solo. Vamos submeter os gramados a um processo chamado de top dressing, que é aplicar uma camada de areia sobre a grama. Assim, conforme essa areia se acomoda e a grama cresce sobre ela, melhoramos o nivelamento do solo e favorecemos a drenagem, pois a areia é mais porosa e permite um escoamento mais rápido da água”, finalizou.

