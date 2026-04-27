Sport inicia segundo turno da LBF recebendo Salvador Basketball; saiba onde assistir
Confronto coloca os dois times com piores campanhas na competição até o momento
O Sport inicia o segundo turno da Liga de Basquete Feminino (LBF), nesta segunda-feira (27), diante do Salvador Basketball, no ginásio da Uninassau. A bola laranja sobe a partir das 19h30.
Após nove rodadas, Sport e Salvador iniciam o returno dividindo a lanterna da competição. Ambas equipes venceram apenas um jogo e perderam os outros oito jogos. Nos critérios de desempate, o saldo de pontos do time pernambucano é melhor.
No duelo entre as equipes, ainda na segunda rodada, o Leão saiu vencedor pelo placar de 68x63, em partida que foi disputada na Bahia.
Sport x Salvador - saiba onde assistir
Data: 27/04
Horário: 19h30
Local: Ginásio da Uninassau (Recife/PE)
Transmissão: Live Basketball (Youtube)