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Procura Sport inicia semana com foco em definição sobre treinador O auxiliar da casa, Márcio Goiano, soma quatro jogos invicto no comando interino da equipe

Sem efetivar um treinador desde a demissão de Roger Silva, o Sport inicia a semana com foco em definir a situação para o comando técnico da equipe.

A saída de Roger Silva ocorreu há cerca de duas semanas, após a estreia na Série B, diante do Cuiabá. Desde então, o auxiliar da casa, Márcio Goiano, assumiu o comando da equipe rubro-negra.

Ainda que o objetivo da diretoria leonina seja contratar um novo técnico, Márcio Goiano vem cumprindo seu papel enquanto comanda de forma interina.

São quatro jogos, sendo dois na Copa do Nordeste e dois na Série B, com três vitórias e um empate.

Depois da primeira vitória do Leão na Série B por 2 a 1 diante do Londrina, o interino comentou sobre sua situação no clube, destacando que está "tomando gosto" pela função de treinador principal.

“Lógico que a gente entende essa situação, o clube continua buscando um treinador. Mas já brinquei com vocês, a gente vai tomando gosto. Então a gente fica muito feliz com isso, mas dentro do projeto, de tudo que nós conversamos no início, é o que já falei para vocês, assumir como auxiliar”, iniciou.

Márcio Goiano destacou os resultados positivos que está obtendo possibilita ao clube tranquilidade para definir a situação.

“Tenho identidade com o clube, sou um auxiliar com um pouco mais de experiência, porque até então atuava há mais de dez anos como treinador, e hoje dou essa tranquilidade para o Sport. A diretoria segue atenta com relação a isso, mas vamos continuar trabalhando”, completou.

Após receber as recusas de Eduardo Baptista e Cláudio Tencati, o Leão ganhou mais uma opção no mercado e já iniciou conversas com Gilmar Dal Pozzo, demitido da Chapecoense na última semana, e com passagem pelo clube em 2022.

Sem tempo para descanso, o próximo compromisso do Sport será nesta quarta-feira (8), às 21h30, contra o Retrô, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste.



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