Ilha do Retiro Sport inicia venda de ingressos para duelo contra a Ponte Preta; confira os valores O Leão entra em campo na próxima segunda-feira (9), na Ilha do Retiro

Com quatro jogos restantes dentro de casa até o final da Série B, o Sport tem como adversária a Ponte Preta na próxima segunda-feira (9), às 20h. O Leão divulgou o cronograma da venda de ingressos para o duelo contra a Macaca na Ilha do Retiro. Os bilhetes começam a ser comercializados a partir desta terça-feira (3) na plataforma oficial. Confira:

As quatro primeiras horas de comercialização – das 12h às 16h – serão exclusivas para o check-in e venda do plano de sócio 87 e proprietários, além das categorias remido, subscritor, benemérito e proprietário.

Em seguida, das 16h01 às 08h de quarta (04), será disponibilizado também check-in e venda para a categoria rubro-negro, ouro, vermelho, prata e torcedor. A partir das 08h de quarta (04), por sua vez, a aquisição de ingressos estará disponível para os associados de todas as categorias, proprietários e público geral.

Venda física

Na Ilha do Retiro, as bilheterias da social, para o associado e proprietário, e do arco, para o público geral, estarão abertas no sábado (07), das 9h às 17h, no domingo (08), das 9h às 17h, e na segunda (09), das 9h até os 15 minutos do segundo tempo, mediante disponibilidade.

Confira os valores:



Sócios

– Sociais: R$ 25

– Arquibancada Sede: R$ 20

– Arquibancada Frontal: R$ 25

– Assentos Especiais: R$ 30

– Cadeiras de Ampliação: R$ 35

– Cadeiras Centrais: R$ 50

Não sócios

– Arquibancada Sede: R$ 40/ R$ 20 (meia)

– Arquibancada Frontal: R$ 50/ R$ 25 (meia)

– Assentos Especiais: R$ 60/ R$ 30 (meia)

– Cadeiras de Ampliação: R$ 70/ R$ 35 (meia)

– Cadeiras Centrais: R$ 100/ R$ 50 (meia)

Proprietário

– Assentos Especiais: R$ 50/ R$ 25 (meia)

– Cadeiras de Ampliação: R$ 50/ R$ 25 (meia)

– Cadeiras Centrais: R$ 50

– Camarote: R$ 50/ R$ 25 (meia)

Proprietário e Sócio

– Assentos Especiais: R$ 25

– Cadeiras de Ampliação: R$ 25

– Cadeiras Centrais: R$ 25

– Camarote: R$ 25V

