Sport inicia venda de ingressos para jogo contra o Ceará com entrada gratuita de crianças e mulheres
Partida é válida pela 28ª rodada da Série A e ocorre na próxima quarta-feira (15), na Ilha do Retiro, às 19h
Após os dois compromissos em Belo Horizonte, com o empate por 1 a 1 para o Cruzeiro e a derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG na última quarta-feira (8), o Sport volta a jogar em casa contra o Ceará pela 28ª rodada da Série A.
O duelo contra a equipe cearense será na próxima quarta-feira (15), na Ilha do Retiro, às 19h.
Os ingressos começaram a ser comercializados nesta sexta-feira (10) com exclusividade para os sócios dos planos Sócio 87, Patrimonial 87, Patrimonial Rubro-Negro, Remido, Benemérito, Subscritor e Proprietário.
Ainda nesta sexta-feira, às 14h, será a vez dos sócios do plano Rubro-negro. A partir das 16h, as vendas se estendem aos sócios Leão e Leão de Todos. Às 18h, os ingressos estarão disponíveis para o público geral e visitante.
Os bilhetes podem ser adquiridos através do site do Sport.
Em meio ao mês das crianças e à campanha do Outubro Rosa, o Leão liberou a entrada gratuita de crianças (até 12 anos) e mulheres no setor da arquibancada frontal, com entrada exclusivamente por meio do portão 7. É necessário realizar o cadastro da biometria facial e realizar o check-in no site de compra de ingressos, mediante disponibilidade.
Além da gratuidade para mulheres e crianças, os ingressos serão disponibilizados em dois lotes, sendo o primeiro com valor promocional a partir de R$ 20 e estará disponível até às 18h59 da terça-feira (14). A partir das 19h, os valores retornam ao preço padrão.
Os portões da Ilha do Retiro estarão abertos a partir das 18h no dia da partida. Para o confronto contra o Vozão, os setores disponíveis para a torcida rubro-negra são: Arquibancada Frontal, Arquibancada da Sede, Sociais, Cadeira Ampliação e Cadeira Central. Já o setor da Arquibancada do Placar será destinada para a torcida cearense.
Serviço de jogo detalhado para Sport x Ceará! As equipes se enfrentam na próxima quarta e, para a partida, mulheres e crianças têm entrada gratuita na Arquibancada Frontal. Confira como fazer a retirada: https://t.co/o9h8NH5wse— Sport Club do Recife (@sportrecife) October 10, 2025
Check-in
Os sócios também poderão garantir presença por meio do sistema de check-in, mediante a disponibilidade de ingressos em cada setor. Membros da categoria Sócio 87 têm acesso liberado para realizar o check-in em qualquer área do estádio.
Já os Sócios Rubro-Negro podem efetuar o check-in nos setores Sociais Dona Maria, Cadeiras da Ampliação, Arquibancada Frontal, Arquibancada Sede. Para os Sócios Leão, a reserva pode ser feita para a Arquibancada Sede.
A liberação de check-in por setor segue os seguintes limites de capacidade:
- Sociais (90%)
- Arquibancada Frontal (65%)
- Arquibancada da Sede (61%)
- Setor Especial (50%)
- Cadeiras da Ampliação (50%)
- Cadeiras Centrais (75%).
Biometria facial
Para garantir o acesso ao estádio, todos os torcedores devem realizar a biometria facial, que é obrigatória para a entrada na Ilha do Retiro. Para realizar o cadastramento, é preciso acessar o site do Sport, fazer o login e realizar o cadastro da biometria facial.
Gratuidade para crianças
Para essa partida, a idade limite de gratuidade para crianças vai até 12 e 11 meses no setor da arquibancada frontal (exclusivamente no portão 7) e 07 anos e 11 meses para os demais setores.
É obrigatório a apresentação de documentação comprobatória no acesso à Ilha do Retiro.A quantidade de ingressos é limitada e será necessário fazer a retirada de ingresso no site
Confira os valores do lote promocional de ingressos para Sport x Ceará:
Cadeira Central: R$ 70
Cadeira Ampliação: R$ 50
Sociais: R$ 30
Arquibancada Sede: R$ 20
Arquibancada Frontal: R$ 30
*Valor promocional até às 18h59h da terça-feira (14)
Valores padrão:
Sócio
Cadeiras Central: R$ 80
Cadeiras Ampliação: R$ 60
Sociais: R$ 50
Sede: R$ 60
Arquibancada Frontal: R$ 50
Não sócio
Cadeiras Central: R$ 160
Cadeiras Ampliação: R$ 120
Arquibancada Sede: R$ 120
Arquibancada Frontal: R$ 100
Proprietário
Cadeiras Central: R$ 100
Cadeiras Ampliação: R$ 100
Proprietário e sócio
Cadeiras Central: R$ 50
Cadeiras Ampliação: R$ 50
Visitante
Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)
Onde comprar: site