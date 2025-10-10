A- A+

Futebol Sport inicia venda de ingressos para jogo contra o Ceará com entrada gratuita de crianças e mulheres Partida é válida pela 28ª rodada da Série A e ocorre na próxima quarta-feira (15), na Ilha do Retiro, às 19h

Após os dois compromissos em Belo Horizonte, com o empate por 1 a 1 para o Cruzeiro e a derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG na última quarta-feira (8), o Sport volta a jogar em casa contra o Ceará pela 28ª rodada da Série A.

O duelo contra a equipe cearense será na próxima quarta-feira (15), na Ilha do Retiro, às 19h.

Os ingressos começaram a ser comercializados nesta sexta-feira (10) com exclusividade para os sócios dos planos Sócio 87, Patrimonial 87, Patrimonial Rubro-Negro, Remido, Benemérito, Subscritor e Proprietário.

Ainda nesta sexta-feira, às 14h, será a vez dos sócios do plano Rubro-negro. A partir das 16h, as vendas se estendem aos sócios Leão e Leão de Todos. Às 18h, os ingressos estarão disponíveis para o público geral e visitante.

Os bilhetes podem ser adquiridos através do site do Sport.

Em meio ao mês das crianças e à campanha do Outubro Rosa, o Leão liberou a entrada gratuita de crianças (até 12 anos) e mulheres no setor da arquibancada frontal, com entrada exclusivamente por meio do portão 7. É necessário realizar o cadastro da biometria facial e realizar o check-in no site de compra de ingressos, mediante disponibilidade.

Além da gratuidade para mulheres e crianças, os ingressos serão disponibilizados em dois lotes, sendo o primeiro com valor promocional a partir de R$ 20 e estará disponível até às 18h59 da terça-feira (14). A partir das 19h, os valores retornam ao preço padrão.

Os portões da Ilha do Retiro estarão abertos a partir das 18h no dia da partida. Para o confronto contra o Vozão, os setores disponíveis para a torcida rubro-negra são: Arquibancada Frontal, Arquibancada da Sede, Sociais, Cadeira Ampliação e Cadeira Central. Já o setor da Arquibancada do Placar será destinada para a torcida cearense.

Check-in

Os sócios também poderão garantir presença por meio do sistema de check-in, mediante a disponibilidade de ingressos em cada setor. Membros da categoria Sócio 87 têm acesso liberado para realizar o check-in em qualquer área do estádio.

Já os Sócios Rubro-Negro podem efetuar o check-in nos setores Sociais Dona Maria, Cadeiras da Ampliação, Arquibancada Frontal, Arquibancada Sede. Para os Sócios Leão, a reserva pode ser feita para a Arquibancada Sede.

A liberação de check-in por setor segue os seguintes limites de capacidade:

Sociais (90%)

Arquibancada Frontal (65%)

Arquibancada da Sede (61%)

Setor Especial (50%)

Cadeiras da Ampliação (50%)

Cadeiras Centrais (75%).



Biometria facial

Para garantir o acesso ao estádio, todos os torcedores devem realizar a biometria facial, que é obrigatória para a entrada na Ilha do Retiro. Para realizar o cadastramento, é preciso acessar o site do Sport, fazer o login e realizar o cadastro da biometria facial.

Gratuidade para crianças

Para essa partida, a idade limite de gratuidade para crianças vai até 12 e 11 meses no setor da arquibancada frontal (exclusivamente no portão 7) e 07 anos e 11 meses para os demais setores.

É obrigatório a apresentação de documentação comprobatória no acesso à Ilha do Retiro.A quantidade de ingressos é limitada e será necessário fazer a retirada de ingresso no site

Confira os valores do lote promocional de ingressos para Sport x Ceará:

Cadeira Central: R$ 70

Cadeira Ampliação: R$ 50

Sociais: R$ 30

Arquibancada Sede: R$ 20

Arquibancada Frontal: R$ 30

*Valor promocional até às 18h59h da terça-feira (14)



Valores padrão:

Sócio

Cadeiras Central: R$ 80

Cadeiras Ampliação: R$ 60

Sociais: R$ 50

Sede: R$ 60

Arquibancada Frontal: R$ 50



Não sócio

Cadeiras Central: R$ 160

Cadeiras Ampliação: R$ 120

Arquibancada Sede: R$ 120

Arquibancada Frontal: R$ 100



Proprietário

Cadeiras Central: R$ 100

Cadeiras Ampliação: R$ 100



Proprietário e sócio

Cadeiras Central: R$ 50

Cadeiras Ampliação: R$ 50



Visitante

Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)



Onde comprar: site

