Sport Sport inicia venda de ingressos para o jogo com o Ituano Partida acontece às 21h30 desta sexta-feira (25), pela Série B do Brasileiro

Se apegando à Ilha do Retiro para voltar a vencer na Série B, o Sport iniciou, nesta terça-feira (22), a venda de ingressos na plataforma do oficial do clube para a partida desta sexta-feira (25). Às 21h30, o Leão recebe o Ituano, pela 25ª rodada da Série B.

A comercialização dos bilhetes iniciou no período da manhã, de forma exclusiva para os sócios do plano 87 e proprietários, além das categorias remido, subscritor, benemérito e proprietário.

Em seguida, até às 18h, o check-in está disponível para as categorias rubro-negro, ouro, vermelho, prata e torcedor. Já no início da noite, poderão comprar as entradas os associados de todas as categorias, proprietários e público geral.

Check-in para PCDs

O check-in exclusivo para sócio Pessoa Com Deficiência (PCD) ocorre na sexta (25), das 9h às 21h30, na secretaria social, mediante disponibilidade.

Gratuidade para as crianças

Após a iniciativa que ampliou a idade limite para a entrada de crianças durante jogos nas férias de julho, a configuração retorna para o que era aplicado anteriormente, com gratuidade liberada para torcedores de até 07 anos e 11 meses, mediante apresentação de documentação comprobatória no acesso à Ilha do Retiro.

Venda física

Na Ilha do Retiro, as bilheterias da social, para o associado e proprietário, e do arco, para o público geral, estarão abertas na quinta (24), das 9h às 17h, e na sexta (25), das 9h até os 15 minutos do segundo tempo, mediante disponibilidade.

Valores promocionais

Das 08h de terça (22) até as 23h59 de quarta (23) haverá preços promocionais para todos os setores da Ilha do Retiro, que contempla sócios, proprietários e público geral. Confira abaixo os valores.

Sócios

Sociais: R$ 45

Arquibancada Sede: R$ 35

Arquibancada Frontal: R$ 40

Assentos Especiais: R$ 50

Cadeiras de Ampliação: R$ 60

Cadeiras Centrais: R$ 75

Não sócios

Arquibancada Sede: R$ 70/ R$ 35 (meia)

Arquibancada Frontal: R$ 80/ R$ 40 (meia)

Assentos Especiais: R$ 100/ R$ 50 (meia)

Cadeiras de Ampliação: R$ 120/ R$ 60 (meia)

Cadeiras Centrais: R$ 150/ R$ 75 (meia)

Proprietário

Assentos Especiais: R$ 90/ R$ 45 (meia)

Cadeiras de Ampliação: R$ 90/ R$ 45 (meia)

Cadeiras Centrais: R$ 90

Camarote: R$ 90/ R$ 45 (meia)

Proprietário e Sócio

Assentos Especiais: R$ 45

Cadeiras de Ampliação: R$ 45

Cadeiras Centrais: R$ 45

Camarote: R$ 45

Valores originais – a partir das 00h de quinta (24)



Sócios

Sociais: R$ 55

Arquibancada Sede: R$ 45

Arquibancada Frontal: R$ 50

Assentos Especiais: R$ 60

Cadeiras de Ampliação: R$ 70

Cadeiras Centrais: R$ 90

Não sócios

Arquibancada Sede: R$ 90/ R$ 45 (meia)

Arquibancada Frontal: R$ 100/ R$ 50 (meia)

Assentos Especiais: R$ 120/ R$ 60 (meia)

Cadeiras de Ampliação: R$ 140/ R$ 70 (meia)

Cadeiras Centrais: R$ 180/ R$ 90 (meia)

Torcida visitante (Arquibancada do Placar): R$ 90/ R$ 45 (meia). A venda será online através do site www.maiordonordeste.com.br, a partir das 08h de sexta-feira (25) até os 15 minutos do segundo tempo.

Proprietário

Assentos Especiais: R$ 110/ R$ 55 (meia)

Cadeiras de Ampliação: R$ 110/ R$ 55 (meia)

Cadeiras Centrais: R$ 110

Camarote: R$ 110/ R$ 55 (meia)

Proprietário e Sócio

Assentos Especiais: R$ 55

Cadeiras de Ampliação: R$ 55

Cadeiras Centrais: R$ 55

Camarote: R$ 55

Bilheterias física

Social

Quinta (24): 09h às 17h

Sexta (25): 09h até os 15 minutos do segundo tempo

Arco

Quinta (24): 09h às 17h

Sexta (25): 09h até os 15 minutos do segundo tempo

