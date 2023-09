Sport inicia venda de ingressos para partida contra Londrina; confira os preços

A- A+

Com duelo marcado contra o Londrina para o próximo sábado (23), às 20h45, na Ilha do Retiro, pela 29° rodada da Série B, o Sport já divulgou o cronograma de ingressos, que teve as vendas iniciadas a partir desta segunda-feira (18). Confira:

As vendas virtuais, feitas através da plataforma oficial do clube, começaram às 12h e até às 16h são exclusivas para para o check-in e venda do plano de sócio 87 e proprietários, além das categorias remido, subscritor, benemérito e proprietário.

Em seguida, das 16h01 às 08h de terça (19), será disponibilizado também check-in e venda para a categoria rubro-negro, ouro, vermelho, prata e torcedor. A partir das 08h de terça (19), por sua vez, a aquisição de ingressos estará disponível para os associados de todas as categorias, proprietários e público geral.

Na Ilha do Retiro, as bilheterias da social e do arco estarão abertas na sexta (22), das 9h às 17h, e no sábado (23), das 9h até os 15 minutos do segundo tempo, mediante disponibilidade.

No último jogo dentro de casa, o empate em 3 a 3 contra o Criciúma, o Sport bateu o recorde de público na Segundona com 24.201 torcedores presentes.

Autor do gol da vitória contra o ABC, Diego Souza terá a chance voltar a atuar na Ilha do Retiro depois de seis anos.

Confira os preços

Valores

Sócios

– Sociais: R$ 25

– Arquibancada Sede: R$ 20

– Arquibancada Frontal: R$ 25

– Assentos Especiais: R$ 30

– Cadeiras de Ampliação: R$ 35

– Cadeiras Centrais: R$ 50

Não sócios

– Arquibancada Sede: R$ 40/ R$ 20 (meia)

– Arquibancada Frontal: R$ 50/ R$ 25 (meia)

– Assentos Especiais: R$ 60/ R$ 30 (meia)

– Cadeiras de Ampliação: R$ 70/ R$ 35 (meia)

– Cadeiras Centrais: R$ 100/ R$ 50 (meia)

Proprietário

– Assentos Especiais: R$ 50/ R$ 25 (meia)

– Cadeiras de Ampliação: R$ 50/ R$ 25 (meia)

– Cadeiras Centrais: R$ 50

– Camarote: R$ 50/ R$ 25 (meia)

