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SÓCIOS Sport inicia vendas para o novo plano de sócios nesta quarta (18) Com a reformulação, clube rubro-negro oferece planos a partir de R$ 19,87

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O Sport abriu oficialmente, nesta quarta-feira (18), as vendas para o seu novo programa de sócios. Batizado de "Sócio Maior do Nordeste", o projeto reformula as categorias de sócio-torcedor e clube social, buscando atrair mais torcedores e, principalmente, o público feminino para a Ilha do Retiro.

Uma das principais apostas da nova gestão é o desconto de 50% na mensalidade para mulheres em todas as categorias de sócio contribuinte. Além disso, os planos de Clube Social permitem a inclusão gratuita dos dois primeiros dependentes (cônjuge e filhos), visando aumentar a base de associados ativos.

Como aderir

O torcedor rubro-negro já pode realizar a migração ou nova adesão através do portal oficial do sócio. Para quem prefere o atendimento presencial, a Secretaria Social da Ilha do Retiro está operando em horário estendido. De quarta a sexta das 8h às 20h e 8h às 13h nos sábados e domingos.

Conheça os novos planos e valores:

Vou aonde você for (R$ 19,87)

Plano voltado para torcedores de fora do Recife, com direito a dois ingressos gratuitos por ano (mandante ou visitante); sem inclusão de dependentes.

Festa na Ilha (R$ 29,90)

Garante gratuidade no setor de Arquibancada Sede em todos os jogos; sem inclusão de dependentes.

Leão do Norte (R$ 49,90)

Oferece 50% de desconto na compra de ingressos para qualquer setor do estádio.

Eternamente Estarei (R$ 69,90)

Dá acesso gratuito aos setores de Arquibancada Frontal e Sede e 60% de desconto nas cadeiras centrais, ampliação e sociais.

Treme Terra (R$ 99,90)

Gratuidade total em todos os setores (exceto Cadeiras Centrais e ampliação).

2008 é Nosso (R$ 129,90)

Além da gratuidade geral, oferece 80% de desconto nas Cadeiras Centrais.

Campeão de 87 (R$ 199,90)

O plano mais completo, com acesso livre a todos os setores e o envio de duas camisas oficiais exclusivas para sócios no plano anual

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