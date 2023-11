A- A+

Futebol Sport iniciará reparos no gramado da Ilha do Retiro a partir da próxima semana Presidente do clube, Yuri Romão, confirmou que as obras começarão no dia 4 de dezembro

Após a frustração de não conseguir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport foca as atenções nos próximos dias para as reformas estruturais na Ilha do Retiro. O primeiro passo será a troca do gramado do estádio, além de reparos na área elétrica.

“A gente vai iniciar a partir do dia 4 de dezembro a obra do gramado. Vai ser removido todo esse gramado que aí está, a iluminação será toda refeita, assim como a parte elétrica. É o mais urgente sob a pena de ter algo mais grave”, afirmou o presidente do Sport, Yuri Romão.

"Quando iniciamos conversa com os arquitetos, seria só um retrofit, a gente ia dar uma 'tapa no visual', no linguajar mais popular. Naquelas incursões que fizemos a São Paulo, a gente viu que a demanda e a vontade por parte dos investidores era de que precisavam investir mais dinheiro, queriam mais coisas, tendo em vista que nosso terreno é nobre, bem localizado. Esse projeto sofreu uma mudança do ponto de vista conceitual. O que posso adiantar em primeira mão é que o gramado e a iluminação, com ou sem retrofit, precisa ser mudado”, completou.

Com as reformas, a tendência é que o Sport fique sem atuar na Ilha do Retiro por boa parte do primeiro semestre, podendo mandar os jogos na Arena de Pernambuco.

Veja também

Mercado da bola Algoz do Brasil no Mundial sub-17, Echeverri é sondado por oito clubes europeus