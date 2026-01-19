A- A+

Futebol Sport integra dez atletas da base ao time profissional Jogadores ficarão à disposição do técnico Roger Silva para a sequência da temporada 2026

O Sport informou que nove atletas das categorias de base serão integrados ao elenco profissional. O grupo ficará à disposição do técnico Roger Silva para a sequência da temporada 2026.

Os laterais Italo e Rafinha, os zagueiros Caio Moura, Felype Gabriel e Patrick, os meias Dedé e Augusto Pucci e os atacantes Micael, Lipão e Felipinho passarão a treinar de forma integral com os demais atletas do time principal.

O próximo compromisso do Sport em 2026 é contra o Decisão, na Ilha do Retiro, pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano.

