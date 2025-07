A- A+

Sport integra sete atletas do sub-20 ao elenco profissional

O Sport, após um período de avaliações técnicas, integrou sete jogadores da categoria sub-20 ao elenco profissional. São eles: os zagueiros Riquelme e Felype Gabriel, o lateral-esquerdo Rafinha, os volantes Dedé e Adriel, além dos meias Gago e Jefinho. Alguns desses jogadores participaram da campanha do título do Campeonato Pernambucano 2025 - o Leão utilizou o time da base nas três primeiras rodadas.

A subida dos atletas acontece em meio ao momento em que a diretoria rubro-negra decidiu afastar cinco jogadores que estavam no time principal: os zagueiros Antônio Carlos e Lucas Cunha, o lateral-esquerdo Dalbert, o volante Du Queiroz e o meia Titi Ortiz. Enquanto não têm suas situações definidas, o atletas treinam em separado.

Segundo o clube, a promoção é resultado do trabalho de observação e integração entre a base e a equipe principal. No que seria o reforço do compromisso com a valorização e o desenvolvimento dos jogadores. Nas duas última temporadas, a base do clube se destacou ao revelar o lateral Pedro Lima, vendido por R$ 61 milhões ao Wolverhampton, da Inglaterra, além do volante Zé Lucas, que é alvo de grandes clubes europeus.

“São atletas de muita qualidade, nos quais enxergamos potencial para atuar no futebol profissional. A oportunidade está sendo dada, e vamos oferecer todo o suporte necessário para a evolução de cada um deles”, destacou Carlos Brasil, executivo das categorias de base do Clube.

Vale salientar que, o Sport não pode mais inscrever atletas para a disputa da Copa do Nordeste. Dessa forma, alguns desses garotos podem compor o elenco leonino nesta quarta-feira (9), na Ilha do Retiro, pelo confronto decisivo das quartas de final, contra o Ceará. O duelo é em jogo único e permanecendo o empate, o confronto será definido nos pênaltis.

