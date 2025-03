A- A+

Futebol Feminino Sport fica no empate com o Inter e conquista primeiro ponto no Brasileirão Feminino Disputado em Porto Alegre, duelo chegou a ser paralisado por conta de uma forte chuva

O Sport somou seu primeiro pontos no Brasileirão Feminino. Nesta segunda-feira (31), em visita ao Internacional, as Leoas ficaram no 2x2, no Sesc Campestre, em encontro de equipes da parte inferior da tabela, válido pela terceira rodada. O duelo chegou a ser paralisado por conta de uma forte chuva que caiu em Porto Alegre.

GOLAÇO DE JAQUE! TUDO IGUAL EM PORTO ALEGRE! 1 A 1! VAMOS BUSCAR, LEOAS! pic.twitter.com/yrXQib872c — Sport Recife - Futebol Feminino (@sportrecifefem) March 31, 2025

O resultado manteve o Sport na penúltima colocação, agora com um ponto. O Inter, que também conquistou seu primeiro ponto na competição, está em 14º, uma posição acima das pernambucanas.

Jaque e Layza foram as autoras dos gols rubro-negros, enquanto Lorranny e Anny Marabá anotaram os tentos do clube mandante.

As Leoas voltam a entrar em campo pelo Brasileiro apenas no próximo dia 12. Na oportunidade, vão encarar o Flamengo, às 15h30, na Arena de Pernambuco.

Veja também