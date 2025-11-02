A- A+

Brasileirão Sport: interino muda discurso e declara que mantém "fio de esperança" sobre permanência na Série A César Lucena comandou o Leão na derrota para o Flamengo, nesse sábado (1º); ex-técnico Daniel Paulista já tinha proposto clube começar a pensar em 2026

Após o ex-treinador Daniel Paulista afirmar que o Sport deveria começar o planejamento de 2026, o discurso no clube ficou diferente com a chegada do interino César Lucena. Com o Leão amargando a lanterna e se aproximando cada vez mais da confirmação do rebaixamento, o atual treinador declarou que ainda mantém "um fio de esperança" sobre a possibilidade de permanecer na primeira divisão.

César Lucena comentou, depois da derrota por 3 a 0 para o Flamengo nesse sábado (1º), sobre a necessidade do clube pensar "jogo a jogo" nos últimos oito jogos que faltam até o fim da competição.

O Rubro-negro soma apenas 17 pontos em 30 partidas disputadas no Brasileirão.

"Nós estamos jogando jogo a jogo. Ainda temos um fio de esperança, então nós estamos procurando fazer jogo a jogo”, iniciou César.

O interino destacou a próxima partida contra o Juventude, nesta quarta-feira (5), na Ilha do Retiro. A equipe gaúcha é a penúltima da tabela.

“Temos um jogo importante contra o Juventude. O nosso objetivo é ganhar o próximo jogo. Vamos jogando jogo a jogo até o final para quem sabe nós conseguirmos o nosso objetivo [escapar do rebaixamento]", completou.

Motivação

Com menos de 1% de conseguir escapar do provável rebaixamento, César também abordou as estratégias para seguir motivando os jogadores até o final do campeonato.

O Sport está 16 pontos atrás do Santos, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, e precisaria de seis rodadas perfeitas para deixar o Z-4.

"Em relação a não deixar o ânimo cair, acho que nós temos que acreditar, continuar trabalhando. Sabemos que é muito difícil, mas temos que seguir honrando a camisa do Sport e lutar até o final. Essa é a nossa tônica. Eu procuro passar para os atletas para eles lembrarem de onde saíram, aqueles sonhos de criança quando todo mundo já não acreditava mais e eles continuaram e viraram jogadores. Esse é o pensamento. Vamos continuar trabalhando jogo a jogo”, disse.



