Sport: interino muda discurso e declara que mantém "fio de esperança" sobre permanência na Série A
César Lucena comandou o Leão na derrota para o Flamengo, nesse sábado (1º); ex-técnico Daniel Paulista já tinha proposto clube começar a pensar em 2026
Após o ex-treinador Daniel Paulista afirmar que o Sport deveria começar o planejamento de 2026, o discurso no clube ficou diferente com a chegada do interino César Lucena. Com o Leão amargando a lanterna e se aproximando cada vez mais da confirmação do rebaixamento, o atual treinador declarou que ainda mantém "um fio de esperança" sobre a possibilidade de permanecer na primeira divisão.
César Lucena comentou, depois da derrota por 3 a 0 para o Flamengo nesse sábado (1º), sobre a necessidade do clube pensar "jogo a jogo" nos últimos oito jogos que faltam até o fim da competição.
Leia também
• Igor Cariús admite partida abaixo do Sport contra o Flamengo e pede desculpas ao torcedor
• Sport segura pressão no primeiro tempo, mas "desmorona" no segundo, e perde para o Flamengo
• Sport x Flamengo: com lote promocional, ingressos para jogo na Arena começam a ser vendidos
O Rubro-negro soma apenas 17 pontos em 30 partidas disputadas no Brasileirão.
"Nós estamos jogando jogo a jogo. Ainda temos um fio de esperança, então nós estamos procurando fazer jogo a jogo”, iniciou César.
O interino destacou a próxima partida contra o Juventude, nesta quarta-feira (5), na Ilha do Retiro. A equipe gaúcha é a penúltima da tabela.
“Temos um jogo importante contra o Juventude. O nosso objetivo é ganhar o próximo jogo. Vamos jogando jogo a jogo até o final para quem sabe nós conseguirmos o nosso objetivo [escapar do rebaixamento]", completou.
Motivação
Com menos de 1% de conseguir escapar do provável rebaixamento, César também abordou as estratégias para seguir motivando os jogadores até o final do campeonato.
O Sport está 16 pontos atrás do Santos, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, e precisaria de seis rodadas perfeitas para deixar o Z-4.
"Em relação a não deixar o ânimo cair, acho que nós temos que acreditar, continuar trabalhando. Sabemos que é muito difícil, mas temos que seguir honrando a camisa do Sport e lutar até o final. Essa é a nossa tônica. Eu procuro passar para os atletas para eles lembrarem de onde saíram, aqueles sonhos de criança quando todo mundo já não acreditava mais e eles continuaram e viraram jogadores. Esse é o pensamento. Vamos continuar trabalhando jogo a jogo”, disse.