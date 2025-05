Sport sai na frente, vê Internacional empatar e segue sem vencer no Brasileirão

A- A+

Ainda não foi desta vez que o Sport venceu a primeira partida nesta edição da Série A do Campeonato Brasileiro. Jogando na Ilha do Retiro neste domingo (25), o Leão até saiu na frente no marcador, mas viu o Internacional igualar o placar na segunda etapa, em confronto que terminou em 1x1, pela 10ª rodada.

O resultado mantém o Rubro-negro na lanterna do certame, agora com três pontos, e faz a equipe chegar ao 12º jogo seguido sem triunfar na temporada. O Colorado, por sua vez, chegou aos 11 pontos, saltando para o 14º lugar.

Diante da necessidade de conquistar um resultado positivo, o técnico António Oliveira optou por iniciar a partida com Sérgio Oliveira entre os titulares, deixando Rivera no banco, no intuito de qualificar a posse de bola. Com mais criação e um início de jogo arrasador, o Rubro-negro não demorou para incomodar o goleiro adversário. Antes dos cinco minutos, Barletta e Pablo já tinham colocado Anthoni para trabalhar,

Sem tirar o pé do acelerador, o Leão abriu o placar aos seis minutos. Hereda foi no fundo e bateu cruzado. Em um chute que parecia ser fácil de defender, Anthoni bateu roupa e Barletta apareceu de surpresa para mandar para o fundo das redes, fazendo a festa dos 21.921 torcedores na Ilha do Retiro.

Com um time recheado de reservas, o Inter encontrava dificuldades para penetrar no setor defensivo do Sport. Gustavo Prado, de longe, parou em Caíque França. Ronaldo, de cabeça, mandou por cima da meta rubro-negra.

Em meio às dificuldades do Colorado, o time pernambucano por pouco não ampliou em finalização de Sérgio Oliveira defendida por Anthoni. Aos 38, enfim, os gaúchos conseguiram ter uma clara chance de gol. Tabata achou Gustavo Prado na área, o meia girou e bateu com perigo à esquerda do gol leonino.

Gol relâmpago do Inter

Satisfeito com a postura do Sport, António Oliveira escolheu voltar do intervalo com a mesma formação que iniciou a partida. Já o técnico do Internacional, Roger Machado, resolveu tirar o meia Óscar Romero para acionar Vitinho no ataque. Com a equipe mais ofensiva, o Colorado passou a ser mais efetivo nas chegadas ao ataque e logo empatou o confronto.

Logo aos dois minutos, Thiago Maia desmontou a marcação do Sport com um drible e acionou Gustavo Prado na esquerda. Antes que Hereda encostasse para pressionar, o camisa 47 ajeitou para a perna direita e acertou um lindo chute cruzado, no ângulo esquerdo de Caíque França.

Embalado pelo tento, o Inter por pouco não chegou à virada logo em seguida. Lucca deu um levo toque sob Caíque França, mas Hereda apareceu para afastar o perigo em cima da linha.

A resposta do Sport veio em cabeçada de Igor Cariús defendida por Anthoni. Depois, Sérgio Oliveira em chute cruzado também ficou no quase. Na reta final, Ronaldo, do Inter, foi expulso após pisão em Zé Lucas, mas o Rubro-negro não soube aproveitar a superioridade numérica para vencer a primeira no Brasileiro.

Ficha do jogo

Sport 1

Caíque França; Lucas Cunha (Romarinho), Antônio Carlos e Chico; Hereda, Sérgio Oliveira (Du Queiroz), Zé Lucas (Rodrigo Atencio), Lucas Lima e Igor Cariús (Dalbert); Chrystian Barletta (Titi Ortiz) e Pablo. Técnico: António Oliveira.

Internacional 1

Anthoni; Aguirre, Clayton, Juninho e Bernabei; Ronaldo, Thiago Maia (Luis Otávio), Óscar Romero (Vitinho) e Gustavo Prado (Raykkonen) e Bruno Tabata (Yago Noal); Ricardo Mathias (Lucca). Técnico: Roger Machado.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Ilbert Estavam da Silva (SP)

Gols: Barletta, aos 6' do 1T (SPT); Gustavo Prado, aos 3' do 2T (INT)

Cartão amarelo: Lucas Cunha, Sérgio Oliveira (SPT); Aguirre (INT)

Cartão vermelho: Ronaldo (INT)

Público total: 21.921 torcedores

Renda: R$ 545.540,00

