Sport perde Aderlan para jogo com Internacional; veja provável escalação

O técnico Daniel Paulista segue tendo que lidar com desfalques para escalar o Sport no Brasileiro. Desta vez, o treinador não poderá contar com o lateral-direito Aderlan, diante do Internacional, neste domingo (19), no Beira-Rio. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em 1x1 com o Ceará, na última rodada.

Na teoria, Matheus Alexandre seria o substituto imediato na posição. Contudo, o jogador esteve fora do confronto do meio de semana por apresentar um quadro de virose e ainda é dúvida para a partida, em Porto Alegre.

Caso Matheus Alexandre não tenha condições de atuar, a tendência é Daniel Paulista improvisar Igor Cariús na lateral direita. Na temporada passada, inclusive, o jogador foi acionado na função na reta final da campanha da Série B.

Outra ausência é o meia Hyoran. Além de estar se recuperando de uma lesão de grau um na coxa, o atleta não poderia ser utilizado por ter os direitos econômicos ligados ao Internacional.

Retornos

Em meio às dúvidas na lateral direita, Daniel Paulista poderá contar com dois reforços para encarar o Colorado, no Sul. O zagueiro Ramon Menezes e o volante Rivera ficaram de fora do jogo com o Ceará, por terem que cumprir suspensão automática pelo acúmulo de amarelos.

Com os retornos, a tendência é que João Silva e Pedro Augusto voltem a ser opções no banco de reservas.

Assim, a provável escalação do Sport deve ser: Gabriel, Matheus Alexandre (Igor Cariús), Rafael Thyere, Ramon e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Matheusinho, Romarinho e Derik Lacerda.

A partida entre Internacional e Sport, válida pela 29ª rodada, será disputada neste domingo, às 18h30. Os gaúchos ocupam a 15ª colocação, com 32 pontos, e precisam vencer para se distanciar do Z-4. O Leão, por sua vez, segue na lanterna, com apenas 17 pontos ganhos.

