Série A: Sport perde para o Internacional e vê aumentar chance de queda antecipada à Série B
Leão foi derrotado por 2x0, no Beira-Rio, e segue na lanterna da competição, com 17 pontos.
O Sport não jogou mal, mas perdeu. Para a tristeza dos rubro-negros, na relação entre desempenho e resultado, é o segundo fator que tem peso maior para um clube que a cada rodada se aproxima mais do rebaixamento. No Beira-Rio, o Leão foi derrotado por 2x0 para o Internacional, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Na lanterna, os rubro-negros entram na fase final da temporada tentando diminuir os danos para não antecipar o que está quase sacramentado.
O jogo
Sem Aderlan, suspenso, o técnico Daniel Paulista colocou Matheus Alexandre na lateral direita. Hyoran, fora por questões contratuais, desfalcou o meio-campo, com Rivera voltando à titularidade após cumprir suspensão automática. No lado do Inter, Alan Patrick, com lombalgia, ficou fora.
O Inter ditou o ritmo do jogo desde o início. O placar quase foi aberto com Bernabei, em chute cruzado que carimbou a trave. Minutos depois, Vitinho recebeu ótimo lançamento pela direita e cruzou na medida para Borré fazer 1x0 para o Colorado.
No lado do Sport, Derik concentrava as melhores oportunidades. Primeiro, aproveitando cruzamento de Matheusinho, o atacante cabeceou bem e viu a bola passar próxima ao gol de Ivan. Depois, em ótimo passe de Rivera, o jogador saiu livre diante do goleiro e, mais uma vez, a finalização não achou o caminho das redes.
Antes do intervalo, o Sport desperdiçou mais uma grande chance. Lucas Lima achou Luan Cândido livre na esquerda. O lateral bateu cruzado e Ivan defendeu com os pés.
Segundo tempo
Com Atencio e Sérgio Oliveira nas vagas de Rivera e Lucas Lima, Daniel Paulista modificou o meio-campo do Sport para tentar o empate no Beira-Rio. A mudança fez o time pernambucano aumentar a posse de bola e povoar mais a área gaúcha, mas sem transformar a pressão em chances efetivas.
O Sport pressionou, mas não marcou. Para piorar, cometeu erro idêntico ao que gerou o primeiro gol sofrido na partida. Mais uma vez, a marcação rubro-negra falhou em fechar as laterais e deu espaço para a infiltração do Inter na pequena área. O resultado foi tão letal quanto na primeira etapa. Carbonero cruzou e Bruno Henrique fez 2x0.
Aos 35, Borré desperdiçou chance incrível de marcar. Na cara de Gabriel, o atacante tentou acertar o canto esquerdo e mandou para fora. Sem muito susto, o Inter passou a controlar a reta final para sair do Beira-Rio com os três pontos. Na próxima rodada, o Sport enfrenta o Mirassol, sábado (25), na Ilha do Retiro.
Ficha técnica
Internacional 2
Ivan; Vitão, Juninho e Clayton; Aguirre (Alan Benitez), Thiago Maia (Ronaldo), Carbonero, Bruno Gomes (Bruno Henrique) e Bernabei; Vitinho (Alan Rodriguez) e Borré (Raykkonen). Técnico: Ramón Díaz.
Sport 0
Gabriel, Matheus Alexandre (Igor Cariús), Rafael Thyere, Ramon e Luan Cândido; Rivera (Atencio), Zé Lucas (Pablo) e Lucas Lima (Sergio Oliveira); Matheusinho, Romarinho (Barletta) e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.
Local: Beira-Rio (Porto Alegre/RS)
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Daniella Coutinho Pinto (BA)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Gols: Borré (aos 23 do 1ºT), Bruno Henrique (aos 22 do 2ºT)
Cartões amarelos: Carbonero, Thiago Maia, Ronaldo (I); Lucas Lima, Rafael Thyere (S)