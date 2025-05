A- A+

Campeonato Brasileiro Sem margem para erro, Sport tenta primeira vitória na Série A diante do Internacional Rubro-negro segue na lanterna da competição, com apenas dois pontos, e recebe o Colorado, neste domingo (25), na Ilha

Sem margem para erro. A frase pode parecer repetitiva, mas assim chega o Sport para mais um compromisso no Brasileirão. Neste domingo (25), às 16h, o Leão tem árduo compromisso pela frente. Na Ilha do Retiro, recebe o Internacional, pela 10ª rodada.

Com apenas dois pontos, o Rubro-negro segue afundado na lanterna do campeonato, com dois pontos, sendo o único clube que ainda não sentiu o gosto da vitória. A equipe gaúcha inicia a rodada na 15ª posição, com dez pontos.

"A gente sabe que a equipe do do Internacional é uma equipe super competitiva, é muito qualificada, mas eu acho que agora chegou o momento da gente olhar para nós, né? É encontrar a solução e vencer o jogo, que é o mais importante, com os pés no chão, trabalhando, se dedicando para chegar no domingo junto com o apoio da torcida, todo mundo no caldeirão e fazer a diferença na Ilha do Retiro", projetou o lateral-direito Hereda.

Na segunda semana de trabalho do técnico António Oliveira no comando do time, o Sport passou por mudanças no futebol. Até então vice de futebol do clube, Guilherme Falcão deixou a Praça da Bandeira. Enrico Ambrogini e Thiago Gasparino são os novos diretor geral e executivo, respectivamente, com o objetivo de trazer dias melhores para a Ilha. Na quarta-feira, membros de organizadas compareceram à sede leonina para uma conversa com diretores e atletas.

"O momento é difícil, mas acredito muito no trabalho, na força do nosso grupo, no trabalho que a gente vem fazendo. Eu também peço desculpa ao torcedor, nós estamos devendo, e junto com o torcedor, trabalhando, se dedicando, eu acredito que nós vamos sair dessa situação", pontuou Hereda.

O Sport chega ao confronto com o Internacional com um jejum de dois meses sem vencer na temporada. São 11 partidas no período, e em caso de novo tropeço, o atual elenco vai repetir uma marca negativa que não acontece há 26 anos. Em 1999, durante a Série A daquele ano, edição que foi rebaixado como lanterna, o Leão acumulou 12 jogos sem triunfar.

Para evitar que a sequência se repita, o elenco comandado por António Oliveira vai poder contar com um reforço no setor ofensivo. Depois de ficar fora da partida com o Ceará, por conta de um desconforto na panturrilha direita, o atacante Pablo está recuperado e deve aparecer na formação inicial. Ao longo da semana, o camisa 92 trabalhou normalmente junto aos companheiros visando o compromisso deste domingo.

Vai poupar?

Do lado do Internacional, há a expectativa de que o técnico Roger Machado mande a campo uma equipe alternativa, na Ilha do Retiro. Na quinta-feira, o treinador usou força máxima para encarar o Maracanã, pela Copa do Brasil. Já no meio da próxima semana, o Colorado tem confronto decisivo, contra o Bahia, pela Copa Libertadores. A dúvida fica por conta do ex-Sport Victor Gabriel, lesionou o tornozelo direito, pelo mata-mata nacional.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Lucas Cunha, Antônio Carlos e Chico; Hereda, Rivera, Zé Lucas, Lucas Lima e Igor Cariús; Chrystian Barletta e Pablo. Técnico: António Oliveira.

Internacional

Anthoni; Aguirre, Vitão (Rogel), Juninho e Bernabéi (Ramon); Ronaldo, Thiago Maia, Óscar Romero e Gustavo Prado e Bruno Tabata; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 16h

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Ilbert Estavam da Silva (SP)

Transmissão: TV Globo e Premiere.

Veja também