Invsetigação Sport formaliza pedido de investigação aos envolvidos em invasão ao CT Clube afirmou que pretende colaborar com tudo que for necessário nas investigações

O Sport formalizou ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE), na manhã desta sexta-feira (18), o pedido de investigação aos envolvidos na invasão ao CT do clube, na última quarta-feira (16).

A formalização do pedido aconteceu durante uma reunião entre o Sport e o MPPE, na sede do Juizado do Torcedor, na Madalena, Zona Oeste do Recife.

O encontro contou com as participações do presidente do clube, Yuri Romão, do presidente do Conselho Deliberativo, Ademar Rigueira, e do diretor jurídico, João Guilherme Ferraz, todos representando o Sport, e do Promotor do Torcedor do MPPE, João Bispo.

Reunião do Sport com o MPPE. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco.

“A gente (Sport) veio trazer os fatos que aconteceriam no CT, trazer alguns indicativos, algumas provas e pedir a instauração de procedimento criminal para apurar os crimes que foram praticados”, detalhou Ademar Rigueira.

Dentre as provas citadas por Ademar estão os vídeos captados pelas câmeras do CT e também os divulgados nas redes sociais.

Próximos passos

Após a reunião e o pedido de investigação do Sport, João Bispo detalhou que o Ministério Público se reunirá na próxima segunda-feira (21) para decidir quais medidas serão tomadas.

“Daqui para frente, pelo que foi informado e a promessa que o Sport fez ao Ministério Público de juntar vídeos, documentos, tudo pertinente àquela ocorrência da invasão, vai fazer com que o Ministério Público possa, na segunda-feira, juntamente com o Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor do Ministério Público de Pernambuco (Nudtor) reunir os componentes e examinar para saber a medida que nós (MPPE) vamos tomar”, explicou o promotor.

João Bispo, Promotor do Torcedor do MPPE. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco.

Ainda de acordo com Bispo, o órgão deverá pedir investigação criminal e a preparação de inquérito por causa dos crimes de invasão qualificada, ameaça, dano, associação criminosa e o de injúria real - que ocorre quando o ofensor utiliza violência ou vias de fato.





Ademar afirmou que o Sport pretende colaborar com tudo que for necessário nas investigações. Ele também disse que o clube está trabalhando para que, pelo menos um jogador, preste a representação para que o processo seja formalizado.

Aumento de segurança

Depois do episódio, Ademar também afirmou que a segurança no clube e para os próximos jogos serão reforçadas.

“Havia uma um projeto de reestruturação da guarita de entrada do CT para dar mais segurança. Isso vai ser reforçado agora. A segurança também está sendo reestruturada, porque se houve uma invasão, é porque a segurança que tinha sido planejada, falhou. Então, nós estamos reestruturando isso, tentando dar o máximo de segurança e maior tranquilidade aos jogadores, que é isso que eles precisam”, garantiu. “O torcedor tem o direito de protestar, de se indignar com os resultados, isso faz parte do futebol. O Sport só não vai tolerar, como nunca tolerou, a prática de qualquer tipo de violência”, completou.

Ademar Rigueira, Presidente do Conselho Deliberativo do Sport. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco.

Resposta dentro de campo

O Sport volta a campo no próximo domingo (20). O Rubro-negro recebe o Botafogo, na Ilha do Retiro, às 17h30.

Para o duelo, Ademar garantiu que a equipe dará a resposta dentro de campo, mas que não será por causa da invasão ao CT.

“Eu espero que no domingo, o verdadeiro torcedor do Sport vá a campo, incentive o time pra gente sair dessa dessa crise. E eu tenho certeza que os jogadores vão dar uma resposta sim. Não uma resposta para essas pessoas (membros da uniformizada), que intimidaram, porque elas não merecem nenhum tipo de resposta, merecem a cadeia. Mas os jogadores vão dar a resposta para os verdadeiros torcedores do clube, para aqueles que acreditam neles ainda e acreditam que o Sport pode se reerguer”, finalizou.



