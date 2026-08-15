Brasileiro Feminino A2: Sport inicia disputa pelo acesso contra Itabirito-MG
As Leoas da Ilha buscam a classificação para retornar à primeira divisão com jogo de ida neste domingo (16); veja outros duelos das quartas de final
O Sport encara o Itabirito-MG pelas quartas de final do Brasileiro Feminino A2, neste domingo (16), às 15h, na Ilha do Retiro.
O confronto de ida marca o início da disputa pelo acesso à primeira divisão no próximo ano.
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A partida da volta está marcada para o domingo seguinte (23), às 16h, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG). A equipe que sair vencedora do confronto estará de volta à Série A1.
As Leoas da Ilha terminaram a primeira fase da competição na 7ª posição, com 24 pontos. Já a equipe mineira foi a vice-líder com 40 pontos.
O Sport informou que a partida na Ilha do Retiro terá ingressos gratuitos para a torcida rubro-negra.
Os torcedores rubro-negros ficarão no setor das Sociais. Para ter acesso ao estádio, a retirada dos ingressos será feita de forma presencial no próprio dia do jogo.
O jogo entre Sport e Itabirito-MG tem transmissão da CBF TV, pelo Youtube.
Outros confrontos
As quartas de final do Brasileiro Feminino A2 tem outros três duelos que também valem o acesso. Confira as partidas:
Ida
15/08 (sábado)
Ação x Minas Brasília (16h)
Instituto 3b x CAP (17h)
16/08 (domingo)
Sport x Itabirito-MG (15h)
Associação Desportiva Taubaté x Vasco (15h)
Volta
22/08 (sábado)
Minas Brasília x Ação (16h)
Vasco x Associação Desportiva Taubaté (18h)
23/08 (domingo)
Itabirito-MG x Sport (16h)
CAP x Instituto 3b (16h)