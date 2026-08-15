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Quartas de final Brasileiro Feminino A2: Sport inicia disputa pelo acesso contra Itabirito-MG As Leoas da Ilha buscam a classificação para retornar à primeira divisão com jogo de ida neste domingo (16); veja outros duelos das quartas de final

O Sport encara o Itabirito-MG pelas quartas de final do Brasileiro Feminino A2, neste domingo (16), às 15h, na Ilha do Retiro.

O confronto de ida marca o início da disputa pelo acesso à primeira divisão no próximo ano.

A partida da volta está marcada para o domingo seguinte (23), às 16h, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG). A equipe que sair vencedora do confronto estará de volta à Série A1.

As Leoas da Ilha terminaram a primeira fase da competição na 7ª posição, com 24 pontos. Já a equipe mineira foi a vice-líder com 40 pontos.

O Sport informou que a partida na Ilha do Retiro terá ingressos gratuitos para a torcida rubro-negra.

Os torcedores rubro-negros ficarão no setor das Sociais. Para ter acesso ao estádio, a retirada dos ingressos será feita de forma presencial no próprio dia do jogo.

O jogo entre Sport e Itabirito-MG tem transmissão da CBF TV, pelo Youtube.

Outros confrontos

As quartas de final do Brasileiro Feminino A2 tem outros três duelos que também valem o acesso. Confira as partidas:

Ida

15/08 (sábado)

Ação x Minas Brasília (16h)

Instituto 3b x CAP (17h)

16/08 (domingo)

Sport x Itabirito-MG (15h)

Associação Desportiva Taubaté x Vasco (15h)

Volta

22/08 (sábado)

Minas Brasília x Ação (16h)

Vasco x Associação Desportiva Taubaté (18h)

23/08 (domingo)

Itabirito-MG x Sport (16h)

CAP x Instituto 3b (16h)



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