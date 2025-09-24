A- A+

Sport tem jejum de 45 anos sem vencer o Fortaleza fora de casa; veja detalhes Leão da Ilha também vive um retrospecto recente negativo diante do rival cearense jogando como mandante

Rivais regionais, Sport e Fortaleza se enfrentam neste sábado (27), às 16h, com ambos os times em uma situação delicada na Série A. Lanterna e vice-lanterna, respectivamente, as duas equipes precisam da vitória no Castelão.

O desafio, entretanto, é maior para o Leão da Ilha que tem apenas uma vitória jogando como visitante diante do Fortaleza. O resultado de 2x1 favorável aos pernambucanos aconteceu em 1980, há 45 anos atrás.

Desde a vitória do Sport, as duas equipes se enfrentaram outras 12 vezes na capital cearense com sete vitórias para o Leão do Pici e cinco empates.

Os últimos três encontros no Castelão terminaram em 1 a 0 para os donos da casa (2020, 2021 e 2022).

Jejum geral

E a freguesia do Sport em relação ao Fortaleza não está restrita apenas aos jogos fora de casa. Nos últimos anos, o Rubro-negro está sendo superado pelo rival da região em Pernambuco e no Ceará.

O Sport venceu o Fortaleza pela última vez no Brasileirão de 2020, mas a partida foi disputada em 2021, pelo placar de 1 a 0.

Após esse duelo, foram oito encontros com cinco vitórias do Fortaleza e três empates.

Nesse recorte, os cearenses conquistaram a Copa do Nordeste de 2022 diante do Sport e eliminaram os pernambucanos na semifinal de 2024, com uma goleada por 4 a 1 na Arena de Pernambuco.

