A- A+

Sport Empresário acredita em desfecho positivo em negociação do Sport por Jhon Murillo Atacante venezuelano tem propostas de outras duas equipes, mas tem o desejo de atuar no Brasil

Em reta final de intertemporada, o Sport segue se movimentando no mercado, no intuito de reforçar a equipe para o retorno do Campeonato Brasileiro. Mirando o ataque, o clube parece estar próximo de acertar a contratação do atacante venezuelano Jhon Murillo, que estava no Atlético San Luis, do México.

Procurado pela Folha de Pernambuco, o empresário do jogador de 29 anos, Luiz Cláudio Nunes, afirmou que há a possibilidade do negócio ser concretizado ainda nesta semana. Ainda segundo o agente, pesa a favor do Leão o fato do atleta querer atuar no Brasil. O vínculo seria de uma temporada.

Além do Sport, Luiz Claudio Nunes afirmou que o América de Cali, da Colômbia, e o Santos Laguna, do México, são outros dois times que interessados em contar com o futebol do atacante.

Revelado pelo Zamora, da Venezuela, Jhon Murillo está no futebol mexicano desde a temporada 2021/22, quando chegou ao país para defender o Atlético San Luis por três temporadas seguidas. Em 2023, deixou o clube para atuar pelo Atlas. Durante a última temporada, retornou para o Atlético San Luis, por onde atuou em dez oportunidades, mas não balançou as redes.

Além do futebol mexicano, o jogador que está na mira do Sport defendeu o Tondela, de Portugal, e o Kasimpasa, da Turquia. Pela seleção da Venezuela, o atacante soma 46 jogos e quatro gols, de acordo com dados do ogol.

Veja também