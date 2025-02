A- A+

sport Sport anuncia contratação de João Silva, zagueiro português Atleta de 26 anos, que foi formado nas divisões de base do Sporting-POR, chega com contrato definitivo até dezembro de 2027

O Sport anunciou a contratação do zagueiro português João Silva, na manhã desta quinta-feira (13).

O atleta de 26 anos, que foi formado nas divisões de base do Sporting-POR, chega com contrato definitivo até dezembro de 2027.

"João Silva chegou ao Recife na última quarta-feira (05) para realizar exames e avaliações físicas junto ao departamento médico. Aprovado, o atleta já assinou contrato com o Clube", disse o Leão, em comunicado oficial.

O defensor atuou nas últimas três temporadas pelo Kortrijk, da Bélgica. Ele vinha atuando normalmente na Liga Belga, e era, inclusive, capitão da equipe.

10º reforço

João Silva é o 10° reforço do Sport para a temporada de 2025, que inclui as disputas do Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro.

Antes dele, chegaram ao time zagueiro Antônio Carlos, dos laterais Hereda e Matheus Alexandre, dos meias Hyoran e Rodrigo Atencio e dos atacantes Gonçalo Paciência, Gustavo Maia, Carlos Alberto e Pablo.

O Leão se prepara para encarar o Náutico, no sábado (15), em mais um Clássico dos Clássicos. A partida é válida pela oitava rodada do Estadual, na Ilha do Retiro, e a bola rola a partir das 16h30.

