Sport: Regularizado, João Silva se diz "pronto" para entrar em campo

Recém-anunciado pelo Sport, o zagueiro João Silva já pode fazer sua estreia pelo clube. Na tarde desta quinta-feira (13), enquanto era apresentado no CT José de Andrade Médicis, em Paulista, o defensor teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Sendo assim, vira opção para o técnico Pepa para o clássico deste sábado, contra o Náutico, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano. O português vinha atuando pelo Kortrijk, da Bélgica e afirmou estar preparado para atuar.

"Venho de uma liga mais direta, mais física, e aqui há jogadores mais técnicos e que gostam de ter a bola. Mas me sinto pronto, estou preparado, fisicamente estou bem para ajudar a equipe", falou em sua apresentação.

O defensor chegou à capital pernambucana na quarta-feira da semana passada para realizar exames e avaliações físicas junto ao departamento médico. Desde então vem trabalhando com os novos companheiros.

João Silva atuou nas últimas três temporadas pelo clube belga, onde era titular e capitão da equipe. Apesar da pouca idade, enfatizou ter a personalidade de liderar o time dentro e fora de campo.

"Acho que pode haver o capitão pela experiência, isso é importante, mas não quer dizer que sendo mais novo não posso ser um líder. Vem da personalidade e caráter de cada um. Gosto de ajudar a equipe não só dentro de campo, mas fora. Isso vem da forma como a pessoa é, gosto de ajudar neste sentido", pontuou.

10º reforço

O novo camisa 6 da Ilha do Retiro é o 10° reforço do Sport para a temporada de 2025, que inclui as disputas do Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro.

Antes dele, chegaram ao time o zagueiro Antônio Carlos, os laterais Hereda e Matheus Alexandre, os meias Hyoran e Rodrigo Atencio e os atacantes Gonçalo Paciência, Gustavo Maia, Carlos Alberto e Pablo.

