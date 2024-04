Sport joga bem, bate Vila Nova na Arena de Pernambuco, e conquista segunda vitória na Série B

A- A+

No primeiro jogo como mandante nesta Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport não decepcionou o seu torcedor. Com bela atuação coletiva, o Rubro-negro manteve o retrospecto positivo contra o Vila Nova e derrotou os goianos, por 2x0, na noite desta sexta-feira (26), na Arena de Pernambuco, em encontro válido pela segunda rodada.

Agora são 14 jogos sem perder para o Tigre. Os gols de Rafael Thyere e Gustavo Coutinho fizeram o Leão chegar aos seis pontos, ultrapassar o adversário colorado e garantir uma vaga no G-4 da Segundona. Na terça-feira (30), os pernambucanos viram a chave e viajam até Belo Horizonte, onde encaram o Atlético-MG, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Quem acompanhou o Sport diante do Amazonas, já imaginava como seria a postura da equipe contra o Vila Nova. Principalmente por conta do primeiro tempo apresentado em Manaus. Na Arena de Pernambuco, com o apoio de 14.282 rubro-negros, o Leão demonstrou o motivo de ser um dos favoritos ao acesso, chegando agora a 13 jogos de invencibilidade na temporada.

O jogo

Nos 45 minutos iniciais, o time dirigido por Mariano Soso foi superior ao clube goiano, colocando em prática o estilo propositivo característico do treinador argentino. Especialmente com Lucas Lima, a equipe pernambucana conseguiu construir boas jogadas. Ainda aos oito, o meia deu bom passe para Tití Ortiz, mas a finalização do camisa 59 passou rente ao poste esquerdo de Dênis Júnior.

Nove minutos depois, em mais uma ótima assistência de Lucas Lima, foi a vez de Coutinho ficar no quase. Após dominar no peito, o centroavante girou para cima do zagueiro e mandou de voleio para grande defesa do arqueiro adversário.

Gustavo Coutinho ainda teve outra boa oportunidade para abrir o placar, mas se enrolou ao driblar Dênis Júnior e viu a marcação afastar o perigo. Em meio à pressão, o Sport chegou ao seu gol, aos 26 minutos. Tití Ortiz cobrou escanteio da esquerda no primeiro pau e Thyere desviou para o fundo das redes. À frente no placar e sem sofrer grandes sustos por parte do Vila Nova, o time rubro-negro diminuiu o ritmo na reta final do primeiro tempo.

Leão mata o Tigre

Na tentativa de incomodar mais o setor defensivo rubro-negro, o técnico Márcio Fernandes voltou com três alterações para a etapa final. Num primeiro momento, as modificações até pareceram surtir efeito, pois o Tigre marcava presença no ataque. No entanto, na primeira boa chegada dos mandantes, o Sport ampliou em belo gol coletivo.

Em cruzamento de Romarinho para a área, aos seis minutos, Tití Ortiz ajeitou de cabeça para Lucas Lima. Com ângulo para finalizar, o camisa 19 teve a inteligência de ver Gustavo Coutinho entrando livre do lado direito e passou para o atacante ampliar com o gol aberto. Logo na sequência, em nova investida pela esquerda, Ortiz acertou a trave de Dênis Júnior em tentativa de cruzamento.

Sem desistir do jogo, o Vila passou a pressionar o Leão. Com isso, coube a Caíque França aparecer na partida. Foram duas grandes intervenções em chutes de Júnior Todinho e Alesson, respectivamente. Em bela jogada trabalhada, Igor Henrique também chegou perto, mas o chute tirou tinta da trave.

Ficha do jogo

Sport 2

Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Fabricio Domínguez (Lucas André) e Lucas Lima (Pedro Vilhena); Tití Ortiz (Fábio Matheus), Romarinho (Pablo Dyego) e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.

Vila Nova 0

Dênis Júnior; João Vítor (Elias), Ruan Santos, Anderson Conceição (Jemmes) e Eric; Cristiano, Ralf (Igor Torres), Geovane e Luciano Naninho (Igor Henrique); Alesson e Júnior Todinho (Juan Christian). Técnico: Márcio Fernandes.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Kléber Ariel Gonçalves da Silva (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas (ambos do PR)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Gols: Rafael Thyere, aos 26' do 1T, Gustavo Coutinho, aos 6' do 2T (SPT)

Cartões amarelos: Gustavo Coutinho (SPT); João Vítor, Igor Henrique, Eric (VNO)

Público: 14.282 torcedores

Renda: R$ 228.120,00

Veja também

Disputa por cinturão Boxe: Beatriz Ferreira disputa cinturão mundial neste sábado (27); saiba onde assistir