Futebol Sport joga bem, vence Afogados e assume liderança do Pernambucano Com a vitória, o Leão foi para 12 pontos, um a mais que o Náutico

O Sport é o líder do Campeonato Pernambucano. A primeira colocação, aliás, veio junto com a melhor atuação do time na competição após cinco rodadas. Na noite desta segunda-feira (29), na Arena de Pernambuco, o Leão até cedeu oportunidades ao Afogados, mas venceu a equipe sertaneja por 2x0 e chegou aos 12 pontos, um a mais que o segundo colocado Náutico. Os clubes voltam a entrar em campo nesta quinta. Enquanto a Coruja encara o Retrô, às 19h, no Arruda, o Leão vai a Caruaru, onde visita o Flamengo de Arcoverde, às 21h, no Lacerdão..

Mariano Soso, mais uma vez, utilizou um jogo do Estadual para mexer na equipe. Desta vez, Pedro Lima, Riquelme e Pedro Vilhena foram as novidades na formação inicial. O lateral-esquerdo, por sua vez, teve que abandonar a partida ainda aos 23 minutos, se queixando de dores no ombro. Já os outros souberam aproveitar a oportunidade e foram destaques com muita movimentação e participação no jogo. O meia emprestado pelo São Paulo, aliás, foi o nome do primeiro tempo.

Com Romarinho, duas vezes, Pedro Lima, Fábio Matheus e Zé Roberto, o Sport já tinha criado boas jogadas para abrir o placar. No entanto, na melhor delas, quem colocou a bola para dentro foi Vilhena. Em boa trama pela esquerda, Romarinho invadiu a área e acionou Zé Roberto. O camisa 99 dominou, girou e rolou para o meia apenas empurrar para o gol. Aos 33, em uma das boas escapadas, o Afogados chegou a igualar o marcador, mas a arbitragem assinalou impedimento de Rodrigo no lance.

Após o susto, o Sport voltou a dominar as ações e encaminhou a vitória aos 45. Após receber na área, Pedro Vilhena foi derrubado e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Zé Roberto teve a frieza para deslocar Danilo Dantas e fazer 2x0.

Com o placar favorável, o Sport poderia ter ampliado o placar no segundo tempo, mas abusou do preciosismo na hora de definir as jogadas. Romarinho, optando pelo drible, e Arthur Caíke, tentando bater chapado, perderam ótimas chances. De fora da área, Pedro Lima, em dois bons chutes, e novamente Arthur Caíke, desta vez de falta, fizeram o goleiro adversário trabalhar, mas o placar construído na etapa inicial foi mantido na Arena.

Ficha do jogo

Sport 2

Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Riquelme (Felipinho); Fábio Matheus, Pedro Vilhena (Fabinho), Felipe e Fabricio Dominguez (Arthur Caíke); Romarinho (Pablo Dyego), Zé Roberto (Gustavo Coutinho). Tecnico: Mariano Soso.

Afogados 0

Danilo Dantas; Felipe Pacajus, Arthur Potiguar, Gabriel, Heverton Luiz (Elias) e Wesley; Alemão, Jordan (Ítalo) e Fernandinho (Jardeu); Palominha (Robinho) e Rodrigo. Técnico: Pedro Manta.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior

Assistentes: Victor Matheus de Lavor Paes Barreto e Manoel Barbosa da Silva Neto

Gols: Pedro Vilhena, aos 25', Zé Roberto, aos 45' do 1T (SPT)

Cartões amarelos: Fabricio Domínguez (SPT); Danilo Dantas, Gabriel (AFO)

Público: 8.568 espectadores

Renda: R$ 116.355,00

