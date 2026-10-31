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FUTEBOL Sport joga mal, empata com o Botafogo-SP e perde oportunidade de entrar no G-6 Hygor abriu o placar para os donos da casa e Perotti deixou tudo igual ainda no primeiro tempo; Leão teve muitas dificuldades para criar ofensivamente

Buscando a classificação aos playoffs da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport foi até Ribeirão Preto (SP), neste sábado (31), e empatou com o Botafogo-SP por 1 a 1, em jogo válido pela 36ª rodada.

Em uma partida de pouca criatividade ofensiva, o Leão encontrou dificuldades para superar a sólida defesa do Pantera e viu os donos da casa abrirem o placar ainda no primeiro tempo, Perotti deixou tudo igual. Com o resultado, o Botafogo-SP chegou a cinco partidas consecutivas sem perder. O Sport pode ficar a três pontos do G-6 em caso de vitória do CRB.

O jogo

Com a orientação do treinador Mariano Soso de construir as jogadas pelo lado esquerdo, o Sport tentou encontrar espaços na defesa paulista desde os primeiros minutos, mas esbarrou na dificuldade de avançar. Aos 10 minutos, a primeira chance surgiu com Diego Hernández arriscando de fora da área para boa defesa de Victor Souza.

Sete minutos depois, Perotti fez boa arrancada e encontrou Barletta em condição de finalizar. A movimentação do setor ofensivo, com a inversão de posicionamento dos pontas confundiu a marcação adversária.

A equipe paulista, por sua vez, passou a explorar as investidas pelo lado direito, principalmente com Zé Hugo. Aos 25 minutos, o Botafogo-SP chegou com perigo em cruzamento que exigiu a intervenção de Thiago Couto. Na sequência, o atacante voltou a aparecer pelo setor e levantou a bola na área, mas a defesa rubro-negra conseguiu afastar.

Com a pressão dos mandantes, o Sport passou a encontrar dificuldades para conter as investidas adversárias. A situação ficou ainda mais complicada aos 37 minutos, quando Willian Oliveira sentiu dores no pé e precisou deixar o gramado para a entrada de Marcelo Ajul, obrigando Mariano Soso a reorganizar a estrutura tática da equipe.

O Botafogo-SP aproveitou a fragilidade defensiva rubro-negra pelo lado esquerdo. Gabriel Inocêncio construiu boa jogada pelo setor e encontrou Hygor, que balançou as redes aos 39 minutos, colocando o Pantera em vantagem. Os donos da casa seguiram pressionando e tiveram oportunidades para ampliar o marcador.

Antes do intervalo, porém, o Sport conseguiu reagir. Após finalização de Fernando Sobral de fora da área, o goleiro Victor Souza falhou rebatendo a bola e oferecendo grande chance a Perotti, que deu um toque sutil para tirar o arqueiro da jogada e deixar tudo igual aos 45 minutos, nos acréscimos da etapa inicial.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, as equipes passaram a alternar mais a posse de bola, mas encontraram dificuldades para transformar a circulação em oportunidades de gol. Com muitos passes forçados pelo centro do campo e uma sequência de faltas, o confronto teve pouco ritmo nos primeiros 15 minutos.

Com poucas alternativas ofensivas, o Botafogo-SP passou a apostar em bolas alçadas na grande área, enquanto o Sport encontrou dificuldades para construir jogadas e chegar ao campo de ataque.

Mesmo sem grande volume ofensivo, o Leão teve uma boa oportunidade para assumir a vantagem. Marlon Douglas recebeu um passe de Claudinho na marca do pênalti, mas finalizou por cima do gol e desperdiçou a chance.

Mesmo pouco acionado, Barletta levantou a bola na área e encontrou Juan Alano em boa condição para finalizar. O atacante, no entanto, não conseguiu aproveitar o cruzamento e mandou por cima da meta.

Com o tempo, os mandantes assumiram o controle da posse e passou a cadenciar a partida. Aos 41 minutos, Arthur Caíke recebeu um belo passe em profundidade e ficou em condições de finalizar, mas bateu cruzado para fora.

O lance representou um último susto para o Sport, que conseguiu sustentar o empate até o apito final e agora se vê numa situação delicada na briga pela classificação.

Ficha técnica



Botafogo-SP 1

Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Jonathan, Darlan, Vilar e Felipe Vieira (Pedrinho); Leandro Maciel (Matheus Sales), Everton Morelli e Rafael Gava (Arthur Caíke); Zé Hugo (Wesley Pinheiro) e Hygor (Thiago Moraes). Técnico: Cláudio Tencati.



Sport 1

Thiago Couto; Claudinho (Juan Alano), Marcelo Benevenuto, Habraão e Raí Lopes; William Oliveira (Marcelo Ajul), Fernando Sobral (Biel) e Patrick de Paula; Diego Hernández (Marlon), Perotti (Neto Pessoa) e Chrystian Barletta. Técnico: Mariano Soso.



Local: Estádio Santa Cruz (Ribeirão Preto/SP)

Horário: 16h

Árbitro: Rafael Klein (SC)

Assistentes: Cipriano da Silva Sousa (TO) e Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT)

VAR: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Gols: Hygor (B); Perotti (S)

Cartões amarelos: Leandro Maciel (B); Mariano Soso (S)

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