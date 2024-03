A- A+

COPA DO NORDESTE Sport joga mal, mas vence ABC e pode se classificar para as quartas do Nordestão ainda nesta rodada Leão depende de resultados de adversários para assegurar vaga antecipada

O Sport não desempenhou bem diante do ABC, mas saiu com a vitória, neste sábado (23), no Estádio Frasqueirão, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. O placar terminou em 2 a 0, com gols dos atacantes Romarinho e Zé Roberto. Com o resultado, o Leão acabou a sequência de quatro jogos sem vencer e, de quebra, pode se classificar antecipadamente para as quartas de final do Nordestão ainda neste fim de semana.

No momento, o Rubro-negro soma 14 pontos e é líder provisório do Grupo A. A equipe possui quatro pontos de vantagem sobre o River-PI (5º), e cinco sobre Ceará (6º) e Botafogo-PB (7º). Com isso, após o triunfo sobre o ABC, o clube da Praça da Bandeira tem que torcer para que dois desses times tropecem na rodada para ficar com a classificação antecipada.

Agora o Rubro-negro se prepara para encarar o Juazeirense na próxima quarta-feira (27), às 21h30, na Arena de Pernambuco, pela oitava e derradeira rodada da primeira fase do torneio. Com ou sem classificação antecipada, o Leão vai em busca da vitória para assegurar a primeira colocação para ter a oportunidade de decidir as quartas de final em casa.

Já o ABC, com a derrota, aumentou para 12 a sequência de jogos sem vitória. Além disso, segue na sexta posição do Grupo B, com apenas quatro pontos, sob o risco de ficar de fora da próxima fase. Para mudar isso, o Elefante precisa da vitória, também na quarta-feira, diante do Ríver-PI, às 21h30, no Estádio Albertão.

O jogo

A partida começou com muito equilíbrio e cautela entre as equipes. As ações, em grande parte, eram determinadas pela marcação no meio campo. Ainda assim, vários espaços livres eram deixados, o que possibilitava saídas, principalmente do lado defensivo do Sport. O ABC, por sua vez, não conseguia aproveitar os erros rubro-negros, muito por conta de questões de posicionamento dos atacantes e falhas em lançamentos.

Foi somente aos 30 minutos do primeiro tempo que a primeira boa chance do jogo veio. Após Pedro Lima cometer erro defensivo e perder a bola, Douglas Skilo, referência do ataque do ABC, aproveitou o vacilo e chutou forte, de fora da área, e forçou a defesa de Caíque França. No rebote, a bola sobrou novamente para o atacante, que foi travado.

Após isso, os erros de passe fizeram com que o Sport não levasse perigo à meta adversária. Do outro lado, o ABC também não levou perigo. Com isso, o árbitro Paulo José Souza Mourão apitou o fim do primeiro tempo, que ainda marcava o 0 a 0 no placar. Os atletas foram para o vestiário com a tarefa de voltar para a segunda etapa com um desempenho melhor.

Intervalo

No início da segunda etapa, no entanto, o que se viu foi uma continuidade dos erros de passe e tomada de decisão de ambas equipes, com destaque para o Sport. O Rubro-negro, apesar de tentar subidas ao ataque, não conseguia concluir as jogadas.

Foi apenas aos 19 minutos do segundo tempo que o Sport conseguiu, de fato, levar perigo pela primeira vez na partida. Após boa troca de passes entre Zé Roberto e Lucas Lima, a bola chegou para Barletta, que chutou forte, cruzado, para forçar boa defesa do goleiro do Elefante.

O lampejo rubro-negro foi o bastante para dar início a uma pressão. Aos 24 minutos, Zé Roberto, em outra boa jogada, costurou a defesa adversária e cruzou a bola, que bateu na trave. No rebote, Romarinho rolou para Lucas Lima, que, livre de marcação, chutou para ver Wesley Santos, do Elefante, cortar para a linha de fundo.

Apesar de abafar o grito em um primeiro momento, aos 27 minutos, a torcida rubro-negra pôde, finalmente, comemorar o gol do Sport. Romarinho aproveitou belo cruzamento de Zé Roberto, apareceu livre de marcação e tocou a bola para o fundo das redes para colocar o Leão à frente do placar. O tento foi o terceiro do atacante na temporada.

Aos 44 minutos, o zagueiro Alisson Cassiano, que já tinha cartão, recebeu o segundo amarelo e foi expulso após falta em Daniel Cruz, do ABC. O jogador vira desfalque para o próximo duelo no Nordestão.



Aos 55 minutos, o arremate final. Após bom contra-ataque em erro de saída de bola do ABC, Barletta serviu Zé Roberto, que empurrou para as redes e sacramentou a vitória do Sport por 2 a 0.

FICHA DO JOGO

ABC 0

Carlos Eduardo; Yuri Ferraz (Vitor Marinho), Augusto, Wesley e Romário; Daniel, Erick Varão e Sammuel (Búfalo); Douglas Skilo (Lucas Oliveira), Daniel Cruz e Diego Jardel (Ruan). Técnico: Marcelo Cabo.

Sport 2

Caíque França; Pedro Lima, Alisson Cassiano, Luciano Castán e Felipinho; Pedro Martins (Fábio Matheus), Alan Ruiz (Titi Ortiz) e Lucas Lima; Barletta, Romarinho (Rosales) e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Mariano Soso.

Local: Estádio Frasqueirão (Natal/RN)

Árbitro: Paulo José Souza Mourão (MA)

Assistentes: Antônio Adriano de Oliveira e Elson Araújo da Silva (ambos do MA)

Gols: Romarinho (Sport)

Cartões amarelos: Erick Varão,Yuri Ferraz (ABC) | Alisson Cassiano, Alan Ruiz, Felipinho, Mariano Soso, Caíque França, Lucas Lima e Zé Roberto (Sport)

Cartões vermelhos: Alisson Cassiano (Sport)

