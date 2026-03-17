Sport joga mal, perde para Athletic-MG na Ilha e dá adeus à Copa do Brasil
Rubro-negro teve fraca atuação diante de 12 mil torcedores e se despede do mata-mata nacional
O Sport está eliminado da Copa do Brasil. Depois de duas atuações fracas, mas com classificações nos pênaltis, diante de Desportiva Ferroviária e Anápolis, o Leão não teve a mesma competência nesta terça-feira (17) e ficou pelo caminho contra o Athletic-MG, na Ilha do Retiro, perante pouco mais de 12 mil espectadores.
Apático, o Rubro-negro foi derrotado por 3x1, em duelo válido pela quarta fase. Com a vaga, os mineiros embolsaram R$ 2 milhões.
Com a queda no mata-mata nacional, o Sport volta suas atenções agora para as disputas da Série B do Brasileiro e da Copa do Nordeste. No sábado (21), o time de Roger Silva estreia na Segundona contra o Cuiabá, na Arena Pantanal.
O jogo
Sob vaias. Assim terminou o primeiro tempo, na Ilha, após mais uma fraca atuação do Sport perante seu torcedor. Previsível, o Rubro-negro pouco ofereceu perigo aos mineiros e ainda foi para o intervalo atrás no placar. Ainda aos quatro minutos, Dixon Vera recebeu na entrada da área e finalizou no canto direito, sem chances para Thiago Couto.
Com Gustavo Maia na criação e desorganizado ofensivamente, o Sport só veio incomodar o Athletic aos 26 minutos. Zé Roberto cabeceou e o goleiro Jhonatan Luz segurou sem dificuldades. Dez minutos depois, foi a vez de Iury Castilho também tentar por cima. O camisa 95, livre, mandou para fora. Bem postado, o Esquadrão de Aço quase ampliou em falha de Zé Lucas, mas Ronaldo Tavares pecou na finalização.
Após voltar para o segundo tempo sem mudanças, Roger acionou Carlos de Pena e Ramon Menezes, aos dez minutos, e a dupla participou ativamente de dois gols na partida. Enquanto o meia cobrou o escanteio que originou o gol de Iury Castilho, aos 15 minutos, o defensor falhou, aos 21 minutos, e mostrou o porquê virou última opção para o treinador. O defensor tomou um drible de corpo de Ronaldo no meio de campo e não conseguiu impedir o atacante adversário de ficar cara a cara com Thiago Couto e balançar as redes.
Sem ameaçar a meta mineira, o Sport ainda foi castigado novamente por Ronaldo no fim. Em contra-ataque, o camisa 9 recebeu livre, avançou em velocidade e tocou de cobertura na saída de Thiago Couto para decretar a eliminação rubro-negra.
Ficha do jogo
Sport 1
Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Ajul (Zé Marcos), Marcelo Benevenuto (Ramon Menezes) e Felipinho; Zé Lucas, Yago Felipe (Biel) e Gustavo Maia (Micael); Chrystian Barletta (Carlos de Pena), Zé Roberto e Iury Castilho. Técnico: Roger Silva.
Athletic-MG 3
Jhonatan Luiz; Zeca, Belezi, Jhonatan e Diogo Batista; Gian Cabezas, Ian Luccas (Jota) e David Braga; Dixon Vera (Gustavinho) (Gabriel Índio), Ronaldo Tavares e Ruan Assis (Kauan). Técnico: Alex Souza.
Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistentes: Rafael Trombeta e Roberto Rivelino dos Santos Júnior (ambos do PR)
Gols: Dixon Vera, aos 4' do 1T, Ronaldo Tavares, aos 21'. e aos 50' do 2T (ATH); Iury Castilho, aos 15' do 2T (SPT)
Cartões amarelos: Augusto Pucci (SPT); Diogo Batista, Ronaldo Tavares, Zeca (ATH)
Público: 12.270 torcedores
Renda: R$ 383.080,00