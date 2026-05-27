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Copa do Nordeste Sport joga mal, perde para Fortaleza e dá adeus ao sonho do tetra da Copa do Nordeste Depois de vencer o adversário pro 2x1, no Castelão, Leão não segurou a vantagem e foi superado na Ilha do Retiro

O sonho do tetracampeonato do Nordeste do Sport foi adiado mais uma vez. Depois de vencer o Fortaleza, por 2x1, fora de casa, o Rubro-negro não conseguiu repetir o desempenho demonstrado no Castelão, e foi superado pelo placar de 2x0, na noite desta quarta-feira (27), na Ilha do Retiro, pela volta da semifinal da Copa do Nordeste. Os gols dos cearenses foram marcados por Miritello e Vitinho.

Agora, enquanto o Tricolor do Pici vai enfrentar o Vitória na decisão, o Sport foca única e exclusivamente na Série B. No sábado (30), o Leão recebe o Náutico, às 20h30, pela 11ª rodada.

O jogo

"A gente está perdendo para nós mesmos". A frase usada pelo zagueiro Marcelo Benevenuto na saída de campo para o intervalo retratou bem o que foi o primeiro tempo do Sport. Durante os dez primeiros minutos, o Rubro-negro ficou perto de marcar duas vezes com Perotti. No entanto, com o placar agregado a favor, os pernambucanos começaram a dar campo para o adversário.

Aos 28 minutos, Vitinho recebeu de Luiz Fernando e mandou para fora. Dois minutos depois, foi a vez de Luan Freitas cabecear sobre a meta de Thiago Couto. Aos 35 minutos, porém, o Leão do Pici abriu o placar. Mucuri mandou na área e Miritello cabeceou fraco, mas o suficiente para colocar no canto direito da meta rubro-negra. A resposta do Sport veio aos 41 minutos. Felipinho cruzou e Madson mandou de cabeça para boa defesa de João Ricardo.

Sem mudanças, o Sport encontrou um Fortaleza sem pressa na etapa complementar. Bem postado, o time cearense pouco sofria e chegou ao segundo gol em bela trama pela direita. Após boa troca de passes, Vitinho acertou bom chute de fora da área para fazer 2x0.

O tento jogou um balde de água fria no Sport, que sem criação só assustou em cabeçada de Iury Castilho. Os visitantes, por outro lado, ficaram perto de chegar ao terceiro gol em chute colocado de Mucuri e tentativa de cavadinha de Miritello.

Ficha do jogo

Sport 0

Thiago Couto, Madson (Augusto Pucci), Marcelo Benevenuto, Zé Marcos e Felipinho; Zé Lucas, Biel (Edson Lucas) e Yago Felipe (Carlos de Pena); Chrystian Barletta, Clayson (Iury Castilho) e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

Fortaleza 2

João Ricardo; Maílton (Rodriguinho), Brítez, Luan Freitas, Lucas Gazal e Mucuri (Gabriel Fuentes); Pierre (Rodrigo Santos), Vitinho (Welliton) e Lucas Sasha; Luiz Fernando (Paulo Baya) e Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Ruan Luiz de Barros Silva e Pedro Jorge Santos de Araújo (ambos de AL)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Gols: Miritello, aos 36' do 1T, Vitnho, aos 11' do 2T (FOR)

Cartões amarelos: Perotti (SPT); Miritello, Mucuri, Rodrigo (FOR)

Cartão vermelho: Miritello (FOR)

Público: 19.832 torcedores

Renda: R$ 654.897,00

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