Copa do Brasil Sport joga mal, mas vence Desportiva Ferroviária nos pênaltis e segue vivo na Copa do Brasil Rubro-negro ficou no empate sem gols, mas derrotou os capixabas por 4x3 nas penalidades

Foi sofrido, mas o Sport avançou de fase na Copa do Brasil. Com uma fraca atuação no Kleber Andrade, em Cariacica, diante da Desportiva Ferroviária, na noite desta quinta-feira (5), o Leão precisou dos pênaltis para seguir vivo na competição nacional. Após um empate sem gols no tempo regulamentar, o Rubro-negro derrotou os capixabas por 4x3 nas penalidades e embolsou R$ 1,53 milhão.

Na semana que vem, o time pernambucano vai encarar o Anápolis-GO, na Ilha do Retiro, pela terceira fase, em duelo previsto para ocorrer no dia 11 ou 12. Os goianos eliminaram o Cianorte, por 3x1. Antes, porém, a equipe dirigida por Roger Silva disputa a final do Estadual perante o Náutico, domingo (8), às 18h, nos Aflitos.

O jogo

O técnico Roger Silva optou por uma formação bem diferente para iniciar o jogo, em relação àquela que ficou no empate com o Náutico no Clássico dos Clássicos do último final de semana. Apenas o goleiro Thiago Couto foi mantido no time titular. Apesar das modificações, porém, o Sport foi superior à Desportiva durante praticamente todo primeiro tempo.

Marcando pressão no campo ofensivo, o Rubro-negro dificultava as saídas do time grená e, aos 16 minutos, Gustavo Coutinho finalizou com perigo para boa intervenção de Pedro Zanette. Um pouco depois, o goleiro capixaba voltara a salvar a equipe mandante em nova chance do centroavante leonino. O arqueiro ainda salvou a Tiva, aos 34 minutos, em tentativa de Carlos de Pena.

Inferior tecnicamente, a Desportiva Ferroviária só veio incomodar o Sport na reta final do primeiro tempo. Após falta sofrida por Kieza, aos 39 minutos, Mariano cobrou com perigo, mas Thiago Couto espalmou para escanteio.

Apesar de voltar sem mudanças para o segundo tempo, Roger lançou Felipinho e Chrystian Barletta ainda aos dez minutos, nas vagas dos apagados Davi Gabriel e Max, respectivamente. Com a Desportiva mais solta em campo, os primeiros 15 minutos foram de boas chances criadas para ambos os lados.

Aos quatro minutos, após cruzamento da direita, Gustavo Coutinho desviou de leve e a bola foi para fora. Dois minutos depois, a resposta da Tiva veio com bela jogada individual de Ruan e finalização de Gilberto. Thiago Couto apareceu para salvar os pernambucanos.

Lá e cá, os donos da casa tiveram a principal oportunidade da partida nos pés de Mariano, aos 14 minutos. Dentro da área, o volante carimbou o travessão rubro-negro. A resposta do Sport veio aos 16 minutos. Carlos de Pena rolou para trás, mas Coutinho, livre, mandou para fora.

Penalidades

Nas cobranças de pênalti, Thiago Couto defendeu a tentativa de Tiago Moura e viu Jorge Mendes acertar a trave, enquanto do lado rubro-negro Iury Castilho perdeu, mas Zé Roberto, Clayson, Chrystian Barletta e Felipinho converteram seus chutes e colocaram o Leão na próxima fase.

Ficha do jogo

Desportiva Ferroviária 0 (3)

Pedro Zanette; Jairo, Vinícius Leandro, Wesley (Janelson) e Willian Simões (Kaká); Jorge Mendes, Mariano (Jhonatan Marino), Ruan e Gilberto; Tiago Moura e Kieza (Guilherme Teixeira). Técnico: Eleomar Pereira.

Sport 0 (4)

Thiago Couto; Matheus Alexandre, Marcelo Ajul, Zé Marcos e Davi Gabriel (Davi Gabriel); Zé Lucas, Yago Felipe e Carlos de Pena (Iury Castilho); Max (Chrystian Barletta), Gustavo Maia (Clayson) e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Roger Silva.

Local: Kleber Andrade (Cariacica/ES)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade e Renato Gomes Tolentino (ambos do DF)

Gols:

Cartões amarelos: Ruan, Tiago Moura, Pedro Zanette, Gilberto Santos (DES); Zé Marcos (SPT)

