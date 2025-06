Com intertemporada na metade, Sport estuda realização de jogo-treino

A- A+

Prestes a completar duas semanas de intertemporada, a diretoria do Sport se movimenta para agendar um jogo-treino, a pedido do técnico Daniel Paulista. A expectativa é que a atividade aconteça no próximo final de semana.

A informação foi confirmada pela reportagem junto ao presidente rubro-negro, Yuri Romão. De acordo com o dirigente, entretanto, ainda não há um adversário definido.

Na movimentação prevista para acontecer nos próximos dias, além de avaliar a condição física dos atletas, há a expectativa que Daniel dê sinais do time que enxerga como titular.

Com quase 15 dias de trabalho, Daniel Paulista tem recebido elogios, por conta da intensidade dos treinamentos. Além disso, o treinador recém-chegado tem conseguido elevar a moral do grupo, que até a parada para a Copa do Mundo de Clubes, acumulou 13 jogos seguidos sem triunfar na temporada e ocupa a lanterna do Brasileiro, com apenas três pontos.

Ao longo dos últimos dias, o comandante leonino tem realizado atividades táticas, técnicas, e tem dado ênfase a trabalhos de fundamentos. Na manhã da última quarta-feira (25), por exemplo, enquanto os meias e atacantes focaram em finalizações de jogadas ofensivas, os zagueiros trabalharam posicionamento e saída de bola sob o comando de César Lucena.

Daniel Paulista ainda terá pela frente pouco menos de duas semanas para fazer ajustes no time, de olho na volta dos compromissos do Sport na temporada. No dia 9 de julho, o Leão tem embate marcado perante o Ceará, às 21h30, na Ilha do Retiro, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Pela Série A, o Rubro-negro entra em campo no dia 14 de julho, quando visita o Juventude, em Caxias do Sul, pela 13ª rodada.

