Sport: proibição de cinco jogos sem torcida pode trazer prejuízo de R$ 2,5 milhões, diz presidente

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o presidente do Sport, Yuri Romão, afirmou que, caso o clube passe cinco jogos sem torcida, o prejuízo pode chegar a R$ 2,5 milhões. Dos cinco próximos confrontos do Leão, quatro vão ser em casa.

"Seria um impacto muito relevante. É difícil mensurar, mas em cálculos iniciais, seria algo em torno de R$ 2,5 milhões que seriam suprimidos do nosso orçamento. Isso trará, sem dúvidas, danos gigantescos", afirmou o presidente.

Ainda de acordo com Romão, o prejuízo poderia, inclusive, impactar nas futuras contratações da equipe.

"A gente está em um período de montagem de elenco, com o futebol em uma inflação gigantesca, e temos que desprender mais recursos para atrair atletas para jogar na nossa equipe. Conseguimos o acesso à Série A, a elite do futebol brasileiro. E, nesse momento, vem uma portaria dessa natureza, que o Sport não aceita e está indo à Justiça para tentar revertê-la", explicou.



Para o Sport, a medida começa a valer já a partir desta terça-feira (4), no duelo contra o Fortaleza, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste. A venda de ingressos para a partida já foi bloqueada. Caso consiga a liberação, o jogo vai acontecer com torcida única.

União contra proibição

Yuri Romão foi um dos 10 presidentes dos clubes do Campeonato Pernambucano que foram à sede da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), na manhã desta segunda-feira (3).

Eles se reuniram para traçar estratégias do que será apresentado à Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) em um pedido de revogação da proibição de torcida para Santa Cruz e Sport, que impacta também clubes do interior, como Jaguar, Central e Maguary.

A reunião com a SDS está marcada para às 15h desta segunda-feira, no Ministério Público de Pernambuco (MPPE).



Veja, abaixo, os próximos cinco jogos do Sport:



Sport x Fortaleza (Copa do Nordeste) - 04/02, na Ilha do Retiro, às 21h30

Sport x Maguary (Campeonato Pernambucano) - 08/02, Ilha do Retiro, às 16h30

Sousa x Sport (Copa do Nordeste) - 11/02, Estádio Antonio Mariz (PB), às 21h30

Sport x Náutico (Campeonato Pernambucano) - 15/02, Ilha do Retiro, às 16h30

Sport x Moto Club (Copa do Nordeste) - 19/02, Ilha do Retiro

