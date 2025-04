A- A+

Futebol Sport contrata joia do Athletic-MG para o sub-20 e estipula multa milionária para exterior Centroavante de apenas 17 anos chegou ao Leão da Ilha após passagem de muito destaque no futebol mineiro

O Sport acertou a contratação recentemente do jovem Arthur Maron. O centroavante de apenas 17 anos se junta ao Leão da Ilha após passagem de destaque pela categoria de base do Athletic-MG. Com vínculo de três anos, ele chega para reforçar o sub-20 da equipe pernambucana.

Visando blindar a jovem promessa, a diretoria rubro-negra estipulou uma multa rescisória astronômica: 50 milhões de euros (pouco mais de R$ 300 milhões na cotação atual) para clubes do exterior. Para times do Brasil, o valor é de R$ 7 milhões.

“Estou muito feliz de vestir a camisa do Sport, um grande clube que sempre luta por grandes conquistas. É um sonho de infância que estou vivendo agora. Mal posso esperar para começar a jogar, dá aquele frio na barriga (risos), mas estou pronto e quero estar em campo o mais rápido possível”, disse Arthur.

Em 2024, Arthur Maron disputou o Campeonato Mineiro sub-17 pelo Athletic-MG e foi um dos artilheiros da competição. Em 19 jogos, o centroavante marcou 14 gols e deu três assistências. A performance chamou a atenção de outros clubes, mas o garoto optou por assinar com o Sport.

“Tenho muita gratidão ao Athletic, onde pude mostrar meu futebol fazendo gols e contribuindo com a equipe. Se Deus quiser, vou trazer esses gols aqui para o Sport e ajudar meus companheiros”, completou.

Arthur Maron chega inicialmente para o Sub-20 do Sport, mas tem projeção para ser promovido para o profissional em breve.

