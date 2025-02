Sport comunica a saída do goleiro Jordan

A- A+

O Sport anunciou, na tarde desta sexta-feira (7), a saída do goleiro Jordan do clube. O vínculo do arqueiro com a equipe da Ilha do Retiro era válido até este mês.

Emprestado junto ao Brusque, o Leão tinha interesse em manter o atleta. Porém, segundo o divulgado pelo clube pernambucano, a equipe catarinense "não aceitou a renovação do empréstimo, levando ao encerramento das negociações".

No Sport desde 2023, Jordan fez apenas seis partidas com a camisa rubro-negra. Todas na reta final da Série B da temporada retrasada.

No ano passado, após as chegadas de Caíque França e Thiago Couto, o goleiro de 27 anos acabou virando terceiro goleiro e não entrou mais em campo.

Em novembro, inclusive, foi operado após sofrer uma lesão no menisco do joelho direito. Durante a pré-temporada do clube neste ano, o goleiro vinha realizando atividades junto a membros do departamento físico.

