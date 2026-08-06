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Sport Sport acerta a contratação do meia Juan Alano, do Ceará Atleta de 29 anos rescindiu com o clube cearense para fechar com os pernambucanos

Em meio às negativas de Tiquinho Soares e Yan Sasse, o Sport acertou a contratação do meia Juan Alano, que estava no Ceará, para reforçar a equipe na sequência da Série B.

A informação das tratativas foi dada inicialmente pelo ge. Na tarde desta quinta-feira (6), à Folha de Pernambuco, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, confirmou o acerto. "Ele está indo para o Sport", limitou-se a falar o dirigente

Reserva da equipe cearense em boa parte deste ano, Juan Alano tinha vínculo com o Vozão até o término da atual temporada, mas rescindiu com o clube de Porangabuçu para ter caminho livre para assinar com os pernambucanos.

O vínculo do jogador será até o fim da Série B, mas com renovação automática até o término de 2027, em caso de acesso à Primeira Divisão.

Com 12 jogos na atual Série B pelo Ceará, o meio-campista de 29 anos não poderia se transferir para outra equipe da competição, caso entrasse em campo mais uma vez pelo time da capital cearense.

Ao todo, em 2026, Juan Alano foi acionado 27 vezes com a camisa do Ceará. Entre jogos da Segundona, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense, o jogador contribuiu com três gols e uma assistência.

Além do Vozão, o novo reforço do Sport atuou por Internacional e Coritiba, no Brasil. No futebol do exterior, defendeu as cores do Kashima Antlers e do Gamba Osaka, ambos do Japão.

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