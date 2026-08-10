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Sport Sport oficializa a contratação do meia-atacante Juan Alano Reforço assinou com os pernambucanos até o fim de fevereiro de 2027

O Sport oficializou, na noite desta segunda-feira (10), a contratação do meia-atacante Juan Alano, de 29 anos, que estava no Ceará. O reforço chega para ajudar o clube na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

Seja bem-vindo, Juan Alano! pic.twitter.com/VC75T4OyMI — Sport Club do Recife (@sportrecife) August 10, 2026

De acordo com informações divulgadas pelo Leão, o atleta assinou contrato até o fim de fevereiro de 2027.

Ainda segundo o Sport, o novo jogador rubro-negro realizou exames médicos e passou por avaliações físicas no CT José de Andrade Médicis, onde já deu início aos trabalhos com os novos companheiros.

Ao todo, em 2026, Juan Alano foi acionado 27 vezes com a camisa do Ceará. Entre jogos da Segundona, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense, o jogador contribuiu com três gols e uma assistência.

Além do Vozão, o novo reforço do Sport atuou por Internacional e Coritiba, no Brasil. No futebol do exterior, defendeu as cores do Kashima Antlers e do Gamba Osaka, ambos do Japão.

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