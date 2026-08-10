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Sport oficializa a contratação do meia-atacante Juan Alano

Reforço assinou com os pernambucanos até o fim de fevereiro de 2027

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Juan Alano, novo reforço do SportJuan Alano, novo reforço do Sport - Foto: Paulo Paiva/SCR

O Sport oficializou, na noite desta segunda-feira (10), a contratação do meia-atacante Juan Alano, de 29 anos, que estava no Ceará. O reforço chega para ajudar o clube na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

De acordo com informações divulgadas pelo Leão, o atleta assinou contrato até o fim de fevereiro de 2027. 

Ainda segundo o Sport, o novo jogador rubro-negro realizou exames médicos e passou por avaliações físicas no CT José de Andrade Médicis, onde já deu início aos trabalhos com os novos companheiros. 

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Ao todo, em 2026, Juan Alano foi acionado 27 vezes com a camisa do Ceará. Entre jogos da Segundona, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense, o jogador contribuiu com três gols e uma assistência. 

Além do Vozão, o novo reforço do Sport atuou por Internacional e Coritiba, no Brasil. No futebol do exterior, defendeu as cores do Kashima Antlers e do Gamba Osaka, ambos do Japão. 

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