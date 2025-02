A- A+

Futebol Sport recorre à Justiça para ter torcida contra o Fortaleza, nesta terça (4) Após violência no Clássico das Multidões, Governo do Estado puniu clubes com cinco partidas de portões fechados

Com o duelo com o Fortaleza batendo na porta, o Sport entrou com uma ação na Justiça, nesta segunda-feira (3), para tentar ter a presença do seu torcedor, nesta terça-feira (4), na Ilha do Retiro, no confronto válido pela Copa do Nordeste.

A solicitação rubro-negra será analisada pelo desembargador Fernando Cerqueira, da Seção de Direito Público. A expectativa é que uma decisão seja divulgada ainda ao longo desta segunda-feira.

Presidentes dos 10 clubes do Campeonato Pernambucano se reúnem na manhã desta segunda-feira (3) com a @fpfpe para definir propostas e pedir revogação da proibição de torcida em jogos do @sportrecife e @SantaCruzFC

No último sábado (1º), após as cenas de violência que tomaram conta da Região Metropolitana do Recife (RMR), antes do Clássico das Multidões, o Governo de Pernambuco decretou que as próximas cinco partidas envolvendo Santa Cruz e Sport devem ser realizadas com os portões fechados.

No documento protocolado nesta segunda, o Sport afirma que a decisão tomada pelas autoridades "não se reveste de qualquer racionalidade e razoabilidade".

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o presidente do Sport, Yuri Romão, afirmou que o prejuízo financeiro do clube pode chegar a R$ 2,5 milhões. Dos cinco próximos jogos do Rubro-negro, quatro serão na Ilha do Retiro.

Para a partida com o Fortaleza, o clube já havia comercializado mais de 15 mil ingressos. Além disso, em acordo feito com a diretoria do Tricolor do Pici, ficou determinado que a partida seria disputada com torcida única. Ou seja, apenas com rubro-negros no estádio.

