Sport recebe Juventude pela 13° rodada da Série B; veja escalações e onde assistir

Com clima junino na capital pernambucana, o Sport recebe o Juventude nesta quinta-feira (22), às 21h30, na Ilha do Retiro, pela 13° rodada da Série B. O Leão busca se manter no G4, enquanto os visitantes querem de aproximar do grupo de acesso.

Hoje tem Sport! #LeãoNoBrasileirão



Sport x Juventude

13ª rodada do Brasileiro

22/06

21h30

Ilha do Retiro

️ SporTV e Premiere pic.twitter.com/6YkNdfBvSl — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 22, 2023

Com a vitória diante do Vila Nova, o Sport voltou ao G4 da segunda divisão e se encontra na terceira posição com 24 pontos. O Rubro-negro ainda tem um jogo a menos que os outros adversários da tabela.

O Juventude vinha de cinco vitórias consecutivas, mas foi derrotado na última rodada contra o Tombense. Em recuperação após um início ruim, a equipe está na oitava colocação com 18 pontos.

Enderson Moreira deve repetir a escalação que venceu o Vila Nova. O garoto da base Fábio Matheus segue no meio-campo na ausência de Fabinho. O técnico Thiago Carpini não vai contar com o volante Mandaca.

Prováveis escalações:

Sport: Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Fábio Matheus, Ronaldo e Jorginho; Fabrício Daniel, Vagner Love e Luciano Juba. Técnico: Enderson Moreira.

Juventude: Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Romércio e Alan Ruschel; Jean Irmer; Jadson, Kelvyn (Zé Marcos) e Nenê; David e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Thiago Carpini.

Onde assistir: SporTV e Premiere.

