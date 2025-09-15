Seg, 15 de Setembro

Sport

Sport tem negociações avançadas com a Kappa para 2026

Vínculo com a Umbro encerra ao término desta temporada

Kappa está perto de ser a nova patrocinadora esportiva do SportKappa está perto de ser a nova patrocinadora esportiva do Sport - Foto: Divulgação/Kappa

O Sport está próximo de trocar o seu fornecedor de material esportivo. Com a parceria com a Umbro em reta final de contrato, o Leão tem conversas adiantadas com a marca italiana Kappa. 

A informação, divulgada inicialmente pelo repórter Tharcys Michel, da CBN Recife, foi confirmada pela Folha de Pernambuco na tarde desta segunda-feira (15). O vínculo do Leão com a Umbro possui cláusula de confidencialidade. Até por isso, há o sigilo por parte do clube. 

A reportagem ainda procurou a Umbro, mas a marca inglesa optou por não se pronunciar sobre o assunto.  

Com o Sport, a ideia da Kappa é se manter forte no mercado brasileiro, uma vez que a parceria com o Vasco encerra ao fim desta temporada. Os cariocas acertaram com a Nike. Além do Cruzmaltino, os italianos patrocinam times como Chapecoense e Guarani no futebol brasileiro. 

