Sport Sport tem negociações avançadas com a Kappa para 2026 Vínculo com a Umbro encerra ao término desta temporada

O Sport está próximo de trocar o seu fornecedor de material esportivo. Com a parceria com a Umbro em reta final de contrato, o Leão tem conversas adiantadas com a marca italiana Kappa.

A informação, divulgada inicialmente pelo repórter Tharcys Michel, da CBN Recife, foi confirmada pela Folha de Pernambuco na tarde desta segunda-feira (15). O vínculo do Leão com a Umbro possui cláusula de confidencialidade. Até por isso, há o sigilo por parte do clube.

A reportagem ainda procurou a Umbro, mas a marca inglesa optou por não se pronunciar sobre o assunto.

Com o Sport, a ideia da Kappa é se manter forte no mercado brasileiro, uma vez que a parceria com o Vasco encerra ao fim desta temporada. Os cariocas acertaram com a Nike. Além do Cruzmaltino, os italianos patrocinam times como Chapecoense e Guarani no futebol brasileiro.

