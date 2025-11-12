A- A+

Sport fecha com a Kappa para fornecedora de material esportivo Marca italiana será responsável por confeccionar os uniformes rubro-negros até 2030

Com o contrato com a marca inglesa Umbro chegando ao fim, o Sport acertou com um novo fornecedor de material esportivo. Trata-se da Kappa, marca italiana, que firmou um acordo com o clube pernambucano para a partir de 2026. A atual patrocinadora está na Ilha do Retiro desde 2019.

A informação, dada inicialmente pelo NE45, foi confirmada pela Folha de Pernambuco, na tarde desta quarta-feira (12).

De acordo com apuração da reportagem, o vínculo entre o Sport e a Kappa será até o término de 2030. A marca italiana também será responsável por repaginar a loja oficial do clube, na Ilha do Retiro. Segundo uma fonte, o Sport terá participação ativa na produção do design dos uniformes.

A ideia da fornecedora é ter o clube pernambucano como o número um do Brasil. Isso porque, a parceria de sucesso com o Vasco chega ao fim ao término deste ano. A equipe do Rio de Janeiro acertou com a norte-americana Nike.

Outras empresas chegaram a procurar o Sport nos últimos meses, mas a Kappa acabou agradando a cúpula leonina, principalmente perante os valores apresentados - mais atrativos do que o da parceria com a Umbro. No Brasil, além do Vasco, a marca italiana patrocina times como Chapecoense e Guarani, além de Racing, da Argentina, Fiorentina, da Itália, e Real Valladolid, da Espanha.

