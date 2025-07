A- A+

Sport Sport encaminha chegada do lateral-esquerdo Kevyson, do Santos Atleta é aguardado na capital pernambucana até o final desta semana

O Sport está perto de acertar a chegada do lateral-esquerdo Kevyson, do Santos, por empréstimo até o fim deste temporada. Aos 21 anos, ele tem vínculo com o clube paulista até 2027.

A informação foi divulgada pelo jornalista Ademir Quintino e confirmada pela Folha de Pernambuco. A expectativa é que o atleta desembarque na capital pernambucana ainda ao longo desta semana.

Na atual temporada, Kevyson atuou em apenas três oportunidades. A última delas aconteceu no dia 4 de maio, quando o Peixe perdeu para o Grêmio, por 1x0, pela Série A do Brasileirão. Na ocasião, o jogador entrou na reta final do confronto.

As outras duas vezes que o atleta esteve em campo foi durante a disputa do Paulistão, nas vitórias do Santos sobre o São Paulo e Noroeste, respectivamente. Em ambas foi acionado na segunda etapa.

Em 2024, no início da temporada, o jovem jogador teve que lidar com uma grave lesão no joelho esquerdo. Contra o Guarani, pelo Paulista, o lateral sofreu uma contusão ligamentar e teve que ficar afastado dos gramados por oito meses.

Kevyson é o terceiro reforço a chegar no Sport durante a pausa do Campeonato Brasileiro. Além dele, o goleiro Gabriel Vasconcellos e o volante Pedro Augusto já foram anunciados pelo clube.

Veja também