Sport deseja "pronta recuperação" a Kuki e se coloca à disposição de ex-atacante do Náutico

A- A+

No fim da tarde desta sexta-feira (25), o Sport deixou a rivalidade de lado por um motivo nobre. O Leão usou as redes sociais para desejar um pronta recuperação ao ex-atacante do Náutico, Kuki, que segue internado após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na última segunda-feira (21).

O Rubro-negro afirmou que "o futebol vai além das quatro linhas". Além disso, pontuou que "a comunidade rubro-negra torce pela recuperação" de Kuki, e se colocou "à disposição do Náutico e de Kuki para auxiliar no que for necessário".

Estamos na torcida pela pronta recuperação de Kuki, um exemplo de que o futebol vai além das quatro linhas. A comunidade rubro-negra torce pela recuperação e nós, como clube, estamos à disposição do Náutico e de Kuki para auxiliar no que for necessário! https://t.co/OX6maozlbO — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 25, 2025

No início da tarde, a esposa do ex-jogador fez um pronunciamento nas redes sociais do Náutico, no intuito de tranquilizar a todos sobre a saúde do ídolo alvirrubro. Vanessa de Paula agradeceu ao carinho e pontuou que o marido tem evoluído.

Outro integrante do Trio de Ferro, o Santa Cruz também demonstrou apoio ao ex-jogador que passou pelo Arruda em 2007. O Tricolor lançou uma campanha de ingresso solidário, para a partida contra o Horizonte, neste domingo (27), para ajudar o ex-atacante.

Veja também